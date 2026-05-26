Petro asegura que hablar de “votar por la vida o por la muerte” no es favorecer a un candidato

Desde Ciénaga, Magdalena, en un encuentro con pescadores, el presidente Gustavo Petro se refirió a los cuestionamientos en su contra por la presunta participación indebida en política y posibles favorecimientos al candidato del Gobierno.
Para Petro, mencionar que votará por la vida o por la muerte no es hablar de un candidato o movimiento en específico.
“Votamos por la vida o votamos por la muerte. Bueno hasta ahí, que ya me quieren procesar. Vida no es el nombre de un candidato y muerte tampoco pero hay que pensarlo porque si no quieren matar a nuestros propios hijos”, dijo el presidente Gustavo Petro a propósito de la investigación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en su contra por participación política.
Y es que más temprano, ese organismo legislativo abrió dos investigaciones contra el presidente Gustavo Petro: una disciplinaria para determinar si el mandatario violó los deberes o reglas de su cargo y otra penal, para determinar si cometió algún delito.
Ambos casos están relacionados con la presunta participación política del presidente Petro a favor del candidato Iván Cepeda por publicaciones en las que escribió: "El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”, junto con un video de la campaña de Cepeda.
Sin embargo, tanto el mandatario como sus ministros niegan cualquier injerencia o favorecimiento en particular.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, por ejemplo, calificó como un “show” y “ganas de salir en televisión” la denuncia que la candidata Claudia López hizo ante la Comisión de Seguimiento de Garantías Electorales del pasado lunes.
Publicidad
#EnDesarrollo El ministro del interior, Armando Benedetti, respondió a la investigación de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por presunta participación del presidente Gustavo Petro en política. Insistió en que el mandatario no ha participado en política y… pic.twitter.com/904h73GD0G— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 27, 2026