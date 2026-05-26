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Blu Radio  / Política  / Petro asegura que hablar de “votar por la vida o por la muerte” no es favorecer a un candidato

Petro asegura que hablar de “votar por la vida o por la muerte” no es favorecer a un candidato

El ministro del Interior, Armando Benedetti, por su parte, calificó como un “show” y “ganas de salir en televisión” la denuncia que la candidata Claudia López hizo ante la Comisión de Seguimiento de Garantías Electorales del pasado lunes.

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Presidente Gustavo Petro
Foto: Presidencia de la República
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 26 de may, 2026

Desde Ciénaga, Magdalena, en un encuentro con pescadores, el presidente Gustavo Petro se refirió a los cuestionamientos en su contra por la presunta participación indebida en política y posibles favorecimientos al candidato del Gobierno.

Para Petro, mencionar que votará por la vida o por la muerte no es hablar de un candidato o movimiento en específico.

“Votamos por la vida o votamos por la muerte. Bueno hasta ahí, que ya me quieren procesar. Vida no es el nombre de un candidato y muerte tampoco pero hay que pensarlo porque si no quieren matar a nuestros propios hijos”, dijo el presidente Gustavo Petro a propósito de la investigación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en su contra por participación política.

Y es que más temprano, ese organismo legislativo abrió dos investigaciones contra el presidente Gustavo Petro: una disciplinaria para determinar si el mandatario violó los deberes o reglas de su cargo y otra penal, para determinar si cometió algún delito.

Ambos casos están relacionados con la presunta participación política del presidente Petro a favor del candidato Iván Cepeda por publicaciones en las que escribió: "El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”, junto con un video de la campaña de Cepeda.

Sin embargo, tanto el mandatario como sus ministros niegan cualquier injerencia o favorecimiento en particular.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, por ejemplo, calificó como un “show” y “ganas de salir en televisión” la denuncia que la candidata Claudia López hizo ante la Comisión de Seguimiento de Garantías Electorales del pasado lunes.

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