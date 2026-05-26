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MOE pide a CNE pronunciarse por evento de Cepeda que habría violado prohibición de actos públicos

Alejandra Barrios, directora de la MOE, solicitó al CNE aclarar los límites de los eventos públicos masivos tras una polémica manifestación de Iván Cepeda.

Iván Cepeda
Iván Cepeda
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de may, 2026

La Misión de Observación Electoral (MOE) solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) emitir un pronunciamiento urgente para aclarar si la reciente manifestación del candidato Iván Cepeda violó la prohibición legal de realizar actos públicos masivos durante la última semana de campaña.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, advirtió sobre la pérdida de claridad en las restricciones electorales vigentes. "Antes era absolutamente claro que el domingo se terminaban los eventos públicos", señaló Barrios en Mañanas Blu, explicando que tradicionalmente se entendía por espacios cerrados únicamente a salones, teatros o sedes de campaña para propiciar una reflexión electoral privada.

La controversia surgió tras difundirse imágenes de una concentración multitudinaria de Cepeda en un recinto privado de Sucre, un modelo que el aspirante prevé replicar en Montería. Aunque el lugar pertenece a particulares, la MOE cuestiona si un coliseo o espacio abierto multitudinario puede considerarse un recinto cerrado bajo el espíritu del Decreto de Orden Público de 2026.

ivan-cepeda-sincelejo.jpg
Evento Iván Cepeda en Sincelejo
Foto: Facebook Iván Cepeda

Ante la ambigüedad sobre los conceptos de espacio cerrado, público y masivo, la MOE instó a la autoridad electoral a fijar una postura institucional. Barrios aclaró que, en primera instancia, corresponde a las alcaldías municipales vigilar los permisos, aforos y planes de contingencia sanitaria o de seguridad de estas aglomeraciones.

Sin embargo, la interpretación jurídica de la norma recae en el CNE. "Le corresponde ahora al Consejo Nacional Electoral señalar cuál es la interpretación correcta del decreto de orden público", enfatizó la directora, concluyendo que es imperativo determinar si estos actos proselitistas quebrantaron el acuerdo legal que prohíbe las demostraciones de fuerza masivas antes de las elecciones.

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