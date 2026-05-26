“Fue un evento privado”: dirigente sindical que prestó sede para acto de Iván Cepeda en Sincelejo

El reciente acto de campaña del senador Iván Cepeda en la ciudad de Sincelejo, realizado en las instalaciones de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre (ADES), ha generado una intensa controversia sobre el cumplimiento de las restricciones electorales en la recta final de la contienda. Ante los cuestionamientos sobre la legalidad de la concentración, Ubaldo Corrales, presidente de dicha organización sindical, defendió el carácter del encuentro y afirmó que se trató de un evento privado y cerrado.

El dirigente sindical sostuvo en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, que las instalaciones de ADES, las cuales incluyen un auditorio y un polideportivo, son propiedad privada y cumplen con las condiciones de cerramiento necesarias para este tipo de actividades. “Este polideportivo es un lugar totalmente cerrado. Nuestras propiedades tienen auditorio, polideportivo y entrada; todo es privado”, aseguró Corrales ante la consulta sobre si el espacio permitía el acceso abierto al público.

¿Por qué la polémica de Iván Cepeda en Sincelejo?

La polémica surge por el momento político en el que se llevó a cabo el evento, dado que la normativa electoral contempla restricciones para los actos proselitistas en la fase final de la campaña. Al respecto, Corrales enfatizó que los movimientos políticos que solicitaron el espacio conocían los límites legales. Según el presidente de ADES, el evento contó con controles de ingreso mediante el uso de fichos y manillas, con el fin de evitar que se sobrepasara el aforo del recinto y asegurar que solo ingresaran personas vinculadas a la convocatoria del Pacto Histórico.

“Llegó un momento en que cerraron la puerta y no dejaron entrar a más nadie”, puntualizó el dirigente sindical al referirse a las medidas de seguridad adoptadas durante la jornada. Respecto a la naturaleza del espacio, aunque en imágenes difundidas se observa una estructura techada con visibilidad hacia el exterior, Corrales insistió en que el sitio cuenta con paredes, mallas y concertinas que garantizan el aislamiento del entorno, distanciándose así de la definición de plaza pública o espacio abierto, los cuales tienen prohibiciones más estrictas en el calendario electoral.



El presidente de ADES también se pronunció sobre el préstamo del recinto y aclaró que no se trata de una acción exclusiva hacia una tendencia política. Según el directivo, la organización tiene por política facilitar sus sedes a diversas entidades, incluyendo la Gobernación de Sucre, la Alcaldía de Sincelejo y organizaciones religiosas, bajo un esquema de contraprestación económica destinada exclusivamente a cubrir los gastos operativos de servicios públicos, como la energía eléctrica.

Video de Iván Cepeda en Sincelejo