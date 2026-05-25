¿Cepeda aceptará a Barreras para segunda vuelta? "No estoy esperando que me reciban", dice Roy

A pocos días de que se lleven a cabos las elecciones presidenciales en Colombia, Roy Barreras aseguró que apoyará en la segunda vuelta a Iván Cepeda y reconoció que "no tiene niguna oportunidad de ganar", sin embargo, pese a su apoyo, en diálogo con Recap de Blu Radio, advirtió sobre el riesgo de que Colombia quede atrapada entre dos extremos políticos nuevamente.

"Será entre dos polos completamente distintos, completamente opuestos. Lo que pareciera condenar al país a una fractura, una ruptura, a un Gobierno cualquiera de los dos que ganase con una oposición feroz del otro lado. Y eso es un gobierno inviable que hace que el país no funcione. Un país roto no funciona. Y yo creo que estamos a tiempo de evitarlo. Y ese es el otro asunto que les compartí esta mañana", dijo.

Roy Barreras lanzó un mensaje que ya genera interrogantes dentro del progresismo colombiano: está dispuesto a tender puentes hacia una eventual candidatura de Iván Cepeda en segunda vuelta, pero aseguró que "no busca cargos, invitaciones ni autorizaciones" para participar en ese proceso político.

Roy Barreras // Foto: Blu Radio

“No tengo que pedir permiso para defender la obra que hicimos” y “no estoy esperando que me reciban en ninguna parte”, afirmó Barreras al referirse a la posibilidad de acercamientos con la campaña del senador Iván Cepeda después del 1 de junio. Sin embargo, más allá de su candidatura, el mensaje estuvo dirigido a un eventual escenario de segunda vuelta, en el que Barreras considera que el centro político podría convertirse en el factor decisivo para definir al próximo presidente de Colombia.



"Si no hay respuesta, pues en lo personal no pasa nada. El país sí me parece que se condenaría a un país roto y dividido, con un gobierno inviable. Y un gobierno inviable que no puede aprobar reformas, que no tiene acuerdos, que no dialoga, pues no le resuelve los problemas a los colombianos. Y es un país que se divide, y ni usted ni yo ni nadie quiere un país dividido en conflicto durante 4 años", aseveró.