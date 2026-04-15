Roy Barreras asegura que esta será su última campaña política electoral

El candidato presidencial Roy Barreras aseguró que esta será la última vez que participe en una contienda electoral, al hacer un balance de su trayectoria política.

“Esta es mi última campaña política electoral en mi vida”, afirmó el aspirante, al recordar que lleva cerca de dos décadas en la política.

Según explicó, ha tenido una carrera de “cerca de veinte años”, de los cuales “diecisiete años en el Congreso”, periodo en el que acompañó al expresidente Juan Manuel Santos en el partido de la U.

Expresidente Juan Manuel Santos Foto: AFP

Barreras también se refirió a su distanciamiento político en los últimos años, al señalar que en el último período, se distanció "para poder acompañar a Petro y su propuesta de inclusión social, de justicia social”.



“¿Lo volvería a hacer si esa inclusión social y esa justicia social se hiciera realidad y no fracasara en medio del desorden? ¿A qué llamo yo desorden?”, expresó el candidato.

Como ejemplo, mencionó recientes decisiones en el sector salud.

“El presidente nombró hace dos días a un interventor de la nueva EPS, que es médico, es alcalde de Cali, que conoce el sector, es un experto, fue director de un hospital departamental. Y el ministro de Salud sale el otro día y dice que es un inepto, o sea, el ministro de Salud está contradiciendo al presidente”, comentó el candidato.

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Para Barreras, “ese desorden es el que no permite que, por más buena voluntad que haya de un Gobierno nacional, el cambio se materialice”.

En ese contexto, insistió en la necesidad de superar tanto la desorganización como la polarización política.

“No más desorden, pero tampoco más división nacional”, afirmó, al tiempo que propuso un camino basado en consensos: “Mi llamado sigue siendo a que es posible un Gobierno de unidad que le dé garantías a todos, que no fracture el país”.