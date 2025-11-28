"Yo no tengo candidato": expresidente Juan Manuel Santos

El expresidente Juan Manuel Santos respondió por medio de sus redes sociales algunas preguntas que le han hecho diferentes usuarios, en una de ellas le preguntaban que quién iba a ser su candidato para las elecciones del 2026. Santos aseguró que él no tiene candidato.

"Yo no tengo candidato, pero estoy de acuerdo en que no podemos permitir que el país caiga en manos de un radical de izquierda o un radical de derecha. Necesitamos alguien que logre unir al país, generar la gobernabilidad y los consensos que nos permitan arreglar los problemas que va a heredar de este Gobierno", aseguró Santos.

El expresidente también reiteró que para él el petrosantismo no existe.

"El petrosantismo no existe porque con esa lógica existiría también el petrouribismo, porque hay uribistas que están trabajando con Petro en la paz total, y el uribesantismo porque a funcionarios de mi gobierno los han reclutado por buenos en todos los gobiernos", agregó Santos.