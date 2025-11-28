No hubo eco: Mauricio Gómez tras hablar con Sergio Fajardo sobre unidad

El senador y precandidato Liberal Mauricio Gómez publicó una foto en la que aparece hablando con el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo.

Gómez asegura en la publicación que se acercó a Fajardo para hablar sobre la unidad que están buscando algunos sectores opositores al gobierno Petro de cara a las elecciones del 2026.

“Me reuní con Sergio Fajardo con la expectativa de avanzar hacia la unidad. No hubo eco. Hoy reafirmo mi propósito: necesitamos reconstruir a Colombia ya, y solo lo lograremos desde la unidad, sin egos ni cálculos personales, poniendo primero a Colombia. Tenemos una responsabilidad histórica y no podemos ser inferiores a ella”, dijo Gómez.

Es importante recordar que el senador Liberal ha sido partidario de una alianza que incluya candidatos desde Sergio Fajardo hasta Abelardo de la Espriella, sin embargo, es importante recordar que hay dudas de algunos candidatos sobre una posible alianza con de la Espriella, por ejemplo, la candidata Vicky Dávila ha tenido diferencias incluso públicamente con el abogado de la Espriella.



“Desde Abelardo hasta Fajardo, más que una frase, se convirtió en una misión: buscar la unidad y enfrentar juntos el grave riesgo de perder a Colombia en manos de quienes la están destruyendo”, aseguró Mauricio Gómez sobre su encuentro con Fajardo.

En las últimas horas otro candidato que habló sobre si haría o no alianzas con Abelardo de la Espriella fue Juan Daniel Oviedo.

“No estamos para vetar personas, pero hasta el momento el propósito de él es derrotar a un enemigo personal que es Gustavo Petro e Iván Cepeda. Para nosotros el enemigo más grande es que en 2050 Colombia va para pobre, vieja e informal, por consiguiente tenemos que sumar esfuerzos”, dijo Oviedo sobre las posibles alianzas con Abelardo de la Espriella.