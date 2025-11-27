Precandidatos reaccionan tras sanción del CNE a campaña Petro por superar topes

Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de suspender la campaña Petro Presidente 2022 y compulsar copias a la Fiscalía, en el caso de Ricardo Roa, por el exceso de topes electorales, varios precandidatos a la presidencia de la república han reaccionado a la decisión. Han suscitado comentarios desde el respeto a la institucionalidad, pedir la renuncia de Ricardo Roa o simplemente responder que es necesaria una reestructuración política para garantizar transparencia en las campañas por la carrera a la presidencia.

En medio del congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el primero en dar su posición fue el precandidato, Sergio Fajardo, quien aseguro que Ricardo Roa, en ese entonces jefe de campaña de Gustavo Petro, era cuestionado por todos los sectores por lo cual, el presidente de la República debía pedir su renuncia inmediata de Roa tras la decisión.

““Ricardo Roa hace rato tuvo que haber renunciado a Ecopetrol. Ese señor está cuestionado por todos lados. La manera oscura, la corrupción que va permeando en diferentes lados del país y le está haciendo daños al país. Es responsabilidad del presidente pedirle a señor Ricardo Roa que se vaya. Yo he dicho una frase… la forma como se llega al poder, así se gobierna.” concluyó el candidato.

Por su parte, quien hizo parte del gobierno Petro hasta hace poco, el exministro del interior y ahora pre candidato, Juan Fernando Cristo, se refirió al silencio del presidente asegurando que “‘muy pronto se pronunciará por el tema y la renuncia de Roa” pero enfatiza que es necesaria una reestructuración del sistema político y de financiación para promulgar la transparencia de las campañas, pero principalmente dice que toda respetar las decisiones y la institucionalidad.



“más allá de la coyuntura y más allá del escándalo del momento, esta decisión y esta conclusión del Consejo Nacional Electoral lo que demuestra y confirma una vez más es que es urgente y necesaria en Colombia una reforma política y electoral que cambie el sistema político y electoral del país, que avancemos hacia una financiación pública transparente que garantice equidad de las candidaturas y precisamente transparencia, hacia una autoridad electoral independiente y autónoma libre de cualquier sospecha de parcialidad política y que avance también en un sistema de listas únicas, de listas cerradas, de campañas políticas mucho más transparentes. Venimos aplazando desde hace 20 años esas decisiones.” Concluyó el precandidato Cristo.

Y quien, no solo mencionó la decisión del CNE, sino que comentó que es un hecho que “ya no sorprende al país, ya que según sus palabras “venimos de escándalo en escándalo” fue el ex gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que precisó que en Colombia es necesario que la justicia actúe tanto en instancia judiciales como políticas.

“porque venimos de escándalo en escándalo, el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el escándalo de la Unidad Nacional de Protección y ahora el de la financiación de la campaña del actual presidente. Lo que queremos los colombianos y lo que necesitamos es que se llegue hasta las últimas consecuencias y eso son las consecuencias jurídicas y las consecuencias políticas.” Aseguró el precandidato.

En medio del debate de precandidatos donde también participaron Juan Manuel Galán, Mauricio Gómez Amin, Pipe Córdoba y Miguel Uribe Londoño, llegaron a un acuerdo y es que es necesario que el país se blinde en seguridad tras lo ocurrido semanas anteriores en el Cauca y una reestructuración de Ecopetrol desde el día uno a su llegada a la Casa de Nariño.