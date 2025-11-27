"No aceptamos esa decisión administrativa": Petro sobre sanción del CNE a su campaña

Tras un largo silencio del mandatario, el pronunciamiento sobre la sanción del Consejo Nacional Electoral a su campaña finalmente llegó. El mandatario a través de su cuenta de X aseguró que todo tiene que ver con la oposición, y negó que el dinero del narcotráfico hubiera ingresado a su campaña.

“La doble moral de la oposición. Controlan el Consejo Nacional Electoral y el conjuez es el abogado de Fico y ya nos había demandado; pertenece a la cuerda de personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez: es el que multa a la campaña y lo digo con claridad, lo hizo de manera extemporánea y parcializada. Nosotros no aceptamos esa decisión administrativa. Es la oposición multándonos”, escribió.

Foto: Presidencia.

Cabe mencionar que el CNE no lo investigó formalmente por hechos vinculados al narcotráfico. los hechos relevantes fueron la violación de topes, la omision de reportes y la financiación de personas jurídicas que es fuente prohibida. La sanción se dio por haber violado los topes de financiación por más de 6.000 millones de pesos.

La votación de la ponencia en la sala plena fue de 6-3. A favor votaron los magistrados Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortíz, Álvaro Prada y el conjuez Majer Abushihab. En contra de los magistrados Cristian Quiroz, Fabiola Márquez y el conjuez Jorge Acuña.