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Claudia López denunció al presidente Gustavo Petro por participación en política

La candidata presentó una denuncia formal penal y disciplinaria por presunto abuso de poder, indebida participación en política y violencia política.

Gustavo Petro y Claudia López
Gustavo Petro y Claudia López
Foto: Presidencia - Blu Radio
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 25 de may, 2026

En la última Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, antes de la primera vuelta presidencial, realizada este lunes en el Centro de Convenciones Las Américas de Cartagena, la candidata presidencial Claudia López anunció acciones legales contra el presidente Gustavo Petro, a quien señaló de intervenir en el proceso electoral y afectar las garantías democráticas de su campaña.

Durante su intervención, López aseguró que presentó una denuncia formal penal y disciplinaria por presunto abuso de poder, indebida participación en política y violencia política desde el Gobierno nacional contra su candidatura. Además, informó que solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo que calificó como una “intervención sistemática” contra su aspiración presidencial.

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“El proceso electoral del domingo no fracasará por los grupos armados ni por la Registraduría. Los votos se van a contar sin fraude, gracias a la Registraduría. La mayoría de los colombianos podrá votar sin constreñimiento armado. El mayor causante de falta de garantías en la democracia colombiana es el señor presidente de la República. Él es el mayor factor perturbador de este proceso”, afirmó.

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Claudia López
Foto: Blu Radio

Respuesta del Gobierno a López

Frente a estas acusaciones, el ministro del Interior, Armando Benedetti, negó que exista participación en política por parte del presidente Petro y aseguró que las declaraciones del mandatario corresponden a opiniones políticas.

“Es la primera vez que la comisión recibe esta denuncia, por eso no sé si se pueda hablar de sistemática. Lo que usted encuentra ahí es que no hay constreñimiento al voto al insinuar que haya plata o por autoridad o mando; lo que hay son análisis políticos del presidente”, dijo.

A esta Comisión Nacional de Seguimiento Electoral asisten representantes de partidos políticos, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría, así como delegados de los ministerios del Interior y Defensa, entre otras entidades encargadas de vigilar las garantías del proceso electoral.

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