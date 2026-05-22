Fórmulas vicepresidenciales de Paloma Valencia, Fajardo y Claudia López le hablan al voto indeciso

El debate vicepresidencial de este viernes, que contó esta noche con la presencia de Juan Daniel Oviedo, Edna Bonilla y Leonardo Huertas, se centró en los candidatos hablándole a las personas que aún están indecisas de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo, 31 de mayo.

Juan Daniel Oviedo, fórmula de Paloma Valencia, hizo un llamado a los votantes de Sergio Fajardo y Claudia López para que reconozcan que “el centro sí tiene presencia” en el escenario político que rodea la aspiración de Paloma Valencia. Según explicó, el objetivo es construir puentes entre distintos sectores políticos y avanzar hacia acuerdos de cara al futuro del país. Oviedo también confirmó que este jueves sostendrán una conversación en el marco del café promovido por Paloma Valencia y aceptado por Sergio Fajardo. “Aquí queremos sumar para reconocer que el futuro de Colombia debe ser más grande y para eso hacer equipo y dejar de lado los odios del pasado es el único camino que tenemos”, afirmó el exconcejal y excandidato.

Por otra parte, a su turno, Leonardo Huertas, quien hace equipo con Claudia López, cuestionó la continuidad de la polarización política en el país y lanzó críticas a los sectores enfrentados en el debate nacional. “¿De verdad queremos cuatro años de lo mismo? ¿Cuatro años de un reality show donde unos tienen como principal virtud haber mandado a la cárcel a un expresidente y el otro sector quiere extraditar a un presidente?”, expresó durante su intervención.

El dirigente aseguró que Colombia necesita pasar de la confrontación a las soluciones concretas para los ciudadanos, especialmente en temas como la salud. En ese sentido, afirmó que junto a Claudia López buscan impulsar propuestas para garantizar el acceso a medicamentos y tratamientos médicos. “¿Vamos a seguir en esa pelea de buscar culpables o vamos a buscar soluciones? Cuatro años de lo mismo o una nueva historia para Colombia”, concluyó.



Finamente, Edna Bonilla, coequipera de Fajardo, en su mensaje final, aseguró que en campaña recorrió "Colombia como madre, mujer y educadora". Además, aprovechó para referirse al encuentro que generó tensión cerca de la casa del expresidente Álvaro Uribe y señaló que ella y Fajardo son la fórmula de la Fe.