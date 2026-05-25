Procurador pide a Comisión de Acusación denuncias contra Petro por participar en política electoral

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes un informe detallado sobre las denuncias y quejas presentadas contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política electoral.

La solicitud quedó consignada en un oficio fechado el 25 de mayo de 2026 y dirigido a Gloria Elena Arizabaleta Coral, presidenta de esa comisión de la Cámara. En el documento, el jefe del Ministerio Público pidió información relacionada con todas las actuaciones radicadas contra el mandatario por este tema, con el objetivo de ejercer funciones de vigilancia y seguimiento institucional.

Eljach requirió que, en un plazo de tres días, la Comisión remita un reporte detallado que incluya el número de radicación de cada denuncia, la fecha de presentación, el nombre del denunciante, una síntesis de los hechos denunciados, la etapa procesal en la que se encuentra cada actuación y el representante investigador asignado.

“Lo anterior, con el propósito de que esta entidad pueda ejercer de manera efectiva sus funciones de seguimiento y vigilancia sobre el adecuado trámite de dichas actuaciones”, señala el documento firmado por el procurador general.



La petición se produce en medio de distintas controversias y cuestionamientos sobre posibles intervenciones del presidente Petro en asuntos electorales y políticos, tema que ha generado denuncias ante la Comisión de Acusación, entidad encargada de investigar a los aforados constitucionales, incluido el jefe de Estado.