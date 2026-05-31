De La Espriella y Cepeda, cabeza a cabeza por la Presidencia de Colombia

El candidato Abelardo De La Espriella lidera el conteo de votos de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia al obtener 9.132.317 votos (43.77 %) con el 89,48 % de las mesas contabilizadas por la Registraduría Nacional.

Iván Cepeda, por su parte, tiene 8.570.667 votos, para un 41.08 %.

Relegados quedaron los demás candidatos a la Presidencia: Paloma Valencia (6.81 %) y Sergio Fajardo (4.16 %). Santiago Botero, Claudia López, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño, Sondra Macollins y Roy Barreras no llegan ni al 1 % de los votos.

Para estas elecciones fueron llamados a las urnas más de 41 millones de ciudadanos en 122.020 mesas y dada la alta afluencia de votantes en algunos lugares se espera que supere el 54,9 % de la primera vuelta de los comicios de 2022.

