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De La Espriella y Cepeda, cabeza a cabeza por la Presidencia de Colombia

Relegados quedaron candidatos como Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López.

CEPEDA-DE-LA-ESPRIELLA.jpg
Iván Cepeda - Abelardo De La Espriella
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de may, 2026

El candidato Abelardo De La Espriella lidera el conteo de votos de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia al obtener 9.132.317 votos (43.77 %) con el 89,48 % de las mesas contabilizadas por la Registraduría Nacional.

Iván Cepeda, por su parte, tiene 8.570.667 votos, para un 41.08 %.

Relegados quedaron los demás candidatos a la Presidencia: Paloma Valencia (6.81 %) y Sergio Fajardo (4.16 %). Santiago Botero, Claudia López, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño, Sondra Macollins y Roy Barreras no llegan ni al 1 % de los votos.

Para estas elecciones fueron llamados a las urnas más de 41 millones de ciudadanos en 122.020 mesas y dada la alta afluencia de votantes en algunos lugares se espera que supere el 54,9 % de la primera vuelta de los comicios de 2022.

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