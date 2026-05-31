Resultados Iván Cepeda, elecciones presidenciales Colombia 2026: cuántos votos ha sacado

Iván Cepeda aparece como uno de los candidatos más fuertes en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2026, una jornada clave para definir quién sucederá al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, y en la que se enfrenta con candidatos como Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y más.

Con el avance del escrutinio que realiza la Registraduría Nacional, los resultados preliminares empiezan a mostrar el comportamiento electoral del candidato del Pacto Histórico.

¿Cuántos votos lleva Iván Cepeda?

Iván Cepeda registra los siguientes resultados preliminares:



Votos obtenidos: 24.965

Porcentaje: 47.32 %

Mesas informadas: 1.218

Resultados sujetos a actualización oficial de la Registraduría Nacional.



Quién es Iván Cepeda

Iván Cepeda Castro llegó a las elecciones presidenciales como el candidato del oficialista Pacto Histórico y como una de las principales figuras de la izquierda.

A sus 63 años, construyó una trayectoria política ligada a la defensa de los derechos humanos, las víctimas del conflicto armado y los procesos de paz, temas que marcaron gran parte de su actividad pública antes y después de llegar al Congreso.

Su historia personal también ha tenido un peso importante en su carrera política. Es hijo del dirigente de izquierda Manuel Cepeda Vargas, senador de la Unión Patriótica asesinado en 1994, un hecho que influyó en su posterior trabajo como activista y defensor de derechos humanos.

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Antes de iniciar su carrera electoral participó en organizaciones sociales y de víctimas, y posteriormente se convirtió en una de las voces más reconocidas de la izquierda dentro del Congreso de la República.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: AFP.

La apuesta de Cepeda para llegar a la Presidencia

Durante la campaña presidencial, Cepeda defendió la continuidad de varias de las reformas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro y centró su discurso en temas como la reducción de la desigualdad, la implementación de los acuerdos de paz, la reforma agraria y la protección de comunidades afectadas por la violencia.

También planteó fortalecer las negociaciones con grupos armados, impulsar cambios sociales y avanzar en políticas relacionadas con la transición energética y la lucha contra la pobreza.

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Para la Vicepresidencia escogió a la senadora indígena Aída Quilcué, reconocida por su trabajo en defensa de los pueblos indígenas y las comunidades rurales.

Uno de los episodios que más visibilidad le dio a Iván Cepeda en la política nacional fue su confrontación con el expresidente Álvaro Uribe.

Durante varios años impulsó debates relacionados con el paramilitarismo y denuncias sobre presuntos vínculos entre sectores políticos y organizaciones armadas ilegales.

Ese enfrentamiento derivó en uno de los procesos judiciales más relevantes de la política colombiana reciente y consolidó a Cepeda como una de las principales figuras de oposición al uribismo y uno de los referentes de la izquierda en el país.