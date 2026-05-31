Paloma Valencia anuncia que apoyará a Abelardo De La Espriella en segunda vuelta

La candidata presidencial Paloma Valencia anunció este domingo su respaldo a Abelardo De La Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial, luego de quedar en el tercer lugar de la contienda electoral. La senadora y líder del uribismo aseguró que su decisión responde a la necesidad de impedir el triunfo del proyecto político que, según ella, representan Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

“Nuestra defensa es por Colombia, por una economía de mercado y, por eso, hoy quiero decirlo claramente: a pesar de los ataques, a pesar de las heridas, tenemos el corazón siempre dispuesto, como lo hemos tenido siempre, a servirle a Colombia”, dijo la canddiata del Centro Democrática.

En ese mismo mensaje felicitó a De La Espriella por su resultado electoral y sostuvo que la votación obtenida por el abogado cordobés demuestra que “Colombia no caerá en el comunismo ni neocomunismo”.

Así quedaron los resultados de la primera vuelta

Con el 99,85 % de las mesas informadas, los resultados preliminares de la Registraduría muestran a Abelardo De La Espriella como el candidato más votado de la jornada con 10.344.679 votos (43,73 %). En segundo lugar se ubicó Iván Cepeda Castro con 9.679.145 votos (40,91 %), asegurando ambos su paso a la segunda vuelta presidencial.



Por su parte, Paloma Valencia obtuvo 1.637.428 votos (6,92 %), resultado que la dejó fuera de la disputa definitiva por la Casa de Nariño, aunque con un caudal electoral que podría convertirse en uno de los factores decisivos para el balotaje. Según las cifras del preconteo, la diferencia entre De La Espriella y Cepeda fue de poco más de 665.000 votos.

Un respaldo que marca el reacomodo de la derecha

El apoyo de Paloma Valencia adquiere relevancia porque durante gran parte de la campaña existieron tensiones entre los sectores uribistas y el movimiento de De La Espriella. Incluso semanas atrás la entonces candidata había evitado confirmar si respaldaría al abogado en una eventual segunda vuelta. Sin embargo, tras conocerse los resultados de la primera vuelta, optó por cerrar filas alrededor de su candidatura.

La adhesión de Valencia se suma a otros respaldos anunciados desde sectores de la derecha y del centro-derecha, en momentos en que las campañas comienzan la búsqueda de alianzas para la segunda vuelta presidencial, programada para el próximo 21 de junio.