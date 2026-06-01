Tragedia en fábrica de muebles en Bucaramanga: hombre murió atrapado en incendio

Un hombre identificado como Henry Hernández, de 65 años, falleció este lunes en medio de un incendio estructural que se registró en una fábrica de muebles ubicada en la carrera 22 con calle 11, muy cerca de la tradicional Plaza San Francisco de Bucaramanga.

La emergencia ocurrió hacia las 12:00 de la mañana en un establecimiento dedicado a trabajos de tapicería, donde laboraban cuatro personas. De acuerdo con la información preliminar, el incendio habría sido provocado por un cortocircuito en uno de los puestos de trabajo.

Pese a la rápida reacción del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, Henry Hernández no logró salir a tiempo del inmueble y murió a causa de las llamas y la inhalación de humo que se propagó por el lugar.

Para controlar la conflagración fueron desplegados cuatro máquinas contra incendios, además de un carrotanque. En total, 17 unidades bomberiles participaron en las labores de atención y extinción del fuego.



Las autoridades lograron controlar la emergencia y evitar que las llamas se extendieran a otros establecimientos comerciales del sector.

En el lugar hacen presencia funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, que adelantan los actos urgentes y la investigación para establecer con precisión las causas que originaron el incendio.

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Las autoridades también evalúan los daños materiales ocasionados por la emergencia en esta fábrica de muebles ubicada en una de las zonas comerciales tradicionales de la capital santandereana.