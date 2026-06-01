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En video violento choque de motociclista tras omitir señal de pare en Bucaramanga

El accidente ocurrió en la carrera 22 con calle 9, en el barrio Comuneros. Las imágenes muestran el momento en que dos ocupantes de una motocicleta salen expulsados tras impactar contra un automóvil.

Accidente barrio Comuneros - Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Accidente barrio Comuneros de Bucaramanga //Foto: captura de video suministrado
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 1 de jun, 2026

Un grave accidente de tránsito ocurrido en el barrio Comuneros de Bucaramanga quedó registrado en una cámara de seguridad. El siniestro se presentó en la intersección de la carrera 22 con calle 9, donde, según se observa en las imágenes, el conductor de una motocicleta omitió una señal de pare al llegar al cruce vial. En ese momento, un automóvil que transitaba por la carrera 22 impactó violentamente con la motocicleta.

La fuerza de la colisión hizo que tanto el conductor como su acompañante salieran expulsados varios metros sobre el pavimento, mientras la motocicleta terminó destruida en medio de la vía.

En el video se evidencia la rápida reacción de personas que se encontraban cerca del lugar y acudieron a auxiliar a los lesionados. Incluso, se escucha a uno de los motociclistas pedir ayuda desesperadamente y solicitar que llamaran una ambulancia para recibir atención médica.

Minutos después, organismos de emergencia llegaron al sitio para atender a los heridos y trasladarlos a un centro asistencial. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de las lesiones sufridas por los ocupantes de la motocicleta.

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