Funcionarios de Alcaldía Bucaramanga protestan por posible eliminación de prima salarial

Un grupo de trabajadores sindicalizados de la Alcaldía de Bucaramanga realizó este lunes una protesta pacífica en las instalaciones del Palacio Municipal para rechazar un concepto jurídico que, según denuncian, pondría en riesgo el pago de una prima salarial que aseguran han recibido durante décadas.

La manifestación fue liderada por representantes sindicales de los funcionarios públicos, quienes se concentraron en el quinto piso del edificio administrativo mientras esperan una reunión con el alcalde y la intervención de la Personería Municipal como garante de sus derechos.

Martha Galván, líder sindical y trabajadora de la administración municipal, explicó que el desacuerdo surge por un concepto emitido por la Oficina Jurídica del municipio que, según ella, interpreta que ya no existe el derecho a recibir la prima establecida en el Acuerdo 016 de 1952.

“La protesta se basa en un concepto de la oficina jurídica del municipio que pretende informar al subsecretario de Talento Humano que ya no tenemos ese derecho que durante 67 años hemos tenido los funcionarios y los descentralizados”, afirmó Galván en diálogo con Blu Radio.



La dirigente sostuvo que dicho acuerdo conserva su validez jurídica porque, según indicó, nunca fue anulado por la jurisdicción contencioso-administrativa. “No fuimos vencidos ni en primera ni en segunda instancia. Por consiguiente, el acuerdo goza de toda presunción de legalidad”, señaló.

Galván aseguró que los trabajadores consideran que la administración está realizando una interpretación equivocada al argumentar un supuesto decaimiento de la norma. Además, recordó que este beneficio ha sido reconocido por varias décadas a los servidores públicos del municipio.

“Nosotros solamente hemos recibido durante años la prima del Acuerdo 016 de 1952. En mi caso, llevo 40 años recibiéndola”, manifestó.

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Los sindicalistas también expresaron inconformidad por el manejo que, según afirman, la administración ha dado a sus reclamaciones. “Estamos esperando que la Personería nos acompañe como garante de nuestros derechos humanos, porque hemos sido tratados de muy baja monta por parte de la administración”, agregó la líder sindical.

Hasta el momento, la Alcaldía de Bucaramanga no se ha pronunciado oficialmente sobre las peticiones de los trabajadores ni sobre la interpretación jurídica que originó la protesta.

Los manifestantes anunciaron que permanecerán en jornada de protesta pacífica mientras esperan una respuesta directa de la administración municipal sobre la continuidad de este beneficio salarial.