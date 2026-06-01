Más de 7.000 personas sancionadas por consumir drogas en parques de Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que más de 7.000 personas han sido sancionadas por incumplir el Decreto 0907 de 2025, normativa que regula el consumo de sustancias psicoactivas en parques y otros espacios públicos de especial protección en la ciudad.

El balance fue entregado por el alcalde Cristian Portilla, quien aseguró que la medida hace parte de la estrategia de recuperación de entornos seguros para las familias y la niñez en la capital santandereana.

"Nuestro primer decreto fue el 907 de prohibición de consumo de drogas en todos los parques. Con la aplicación de este decreto suman 7.000 personas sancionadas, personas que no entendieron que los entornos deben ser espacios seguros en Bucaramanga, que un parque es para la familia, para los niños, y no para el consumo de drogas ni para el tráfico de estupefacientes", afirmó el mandatario.

La regulación establece restricciones para el consumo, distribución, ofrecimiento y comercialización de sustancias psicoactivas, incluida la dosis personal, en zonas cercanas a parques, instituciones educativas, escenarios deportivos, áreas históricas y sectores declarados de interés cultural o público.



De acuerdo con el decreto, las restricciones aplican dentro de un perímetro de 60 metros alrededor de estos espacios y durante el horario comprendido entre las 4:30 de la mañana y las 11:30 de la noche.

La administración municipal ha señalado que la medida busca proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes, sin que ello represente una prohibición absoluta del consumo, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las decisiones del Tribunal Administrativo de Santander.

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El alcalde destacó que, además de las sanciones impuestas, se ha fortalecido la presencia institucional en parques y zonas públicas con el apoyo de integrantes de la Reserva de la Policía Nacional y del Ejército, quienes realizan labores de acompañamiento y vigilancia.

"Muchos de nuestros parques hoy cuentan con presencia de la Reserva de la Policía y del Ejército, personas capacitadas para prestar este servicio a la ciudad", expresó Portilla.

