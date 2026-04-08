Tribunal dejó vigente la restricción al consumo de drogas en espacios públicos de Cali

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó que el Decreto 0125 de 2024 de la Alcaldía de Cali sigue vigente, decreto que prohíbe consumir cualquier tipo de droga, incluso en dosis personales, en parques, centros deportivos, espacios culturales y en un área de 200 metros alrededor de los colegios durante las 24 horas del día.

El secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés, indicó que con esta decisión el tribunal revoca un fallo anterior que había cuestionado la norma y deja en claro que la Alcaldía puede proteger estos espacios.

"Lo que busca es regular el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público, especialmente en parques y lugares culturales que son frecuentados por niños, niñas y adolescentes, como una medida de protección a sus derechos. Esta medida, aunque fue demandada por el uso de la expresión ‘parques’ y porque la restricción rige durante las 24 horas, las autoridades judiciales, garantizando el libre desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, sostuvieron el decreto, que todavía continúa vigente para la ciudad de Cali", dijo Garcés.

El funcionario público también destacó que esta medida es fundamental para mantener los entornos seguros y libres de drogas para la niñez y la comunidad en general.



"Con la implementación de este decreto hemos logrado que las autoridades tengan herramientas para poder proteger los derechos de los niños y reducir los riesgos en entornos donde ellos pueden estar de manera tranquila y segura", expresó el secretario.

Según datos entregados por la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, desde 2024, cuando inició el decreto, se imponen 25.030 comparendos por año. Las personas que lo incumplan deberán pagar una multa de 693.000 pesos.