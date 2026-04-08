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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Tribunal dejó vigente la restricción al consumo de drogas en espacios públicos de Cali

Tribunal dejó vigente la restricción al consumo de drogas en espacios públicos de Cali

El Tribunal Administrativo de Valle ratificó la medida cerca de colegios, parques y espacios deportivos las 24 horas del día. Las personas que lo incumplan deberán pagar una multa de 693.000 pesos.

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