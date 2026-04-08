En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Bonilla
Banco de la República
Tregua en Irán
Misión Artemis II

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Revelan detalles del asesinato a empresario y hermano de excongresista en Cali

Revelan detalles del asesinato a empresario y hermano de excongresista en Cali

La víctima, de 47 años, fue atacado por hombres armados que se movilizaban en motocicleta cuando salía de su oficina y se disponía a abordar su vehículo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad