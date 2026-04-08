Revelan detalles del asesinato a empresario y hermano de excongresista en Cali

Un reconocido empresario fue asesinado en la tarde del lunes 6 de abril de 2026 en el norte de Cali, en un hecho ocurrido en el sector comercial del barrio San Vicente.

La víctima fue identificada como Carlos Arturo Paz Cardona, de 47 años, quien fue atacado por hombres armados que se movilizaban en motocicleta cuando salía de su oficina y se disponía a abordar su vehículo. De acuerdo con versiones de testigos, recibió varios disparos que le causaron la muerte en el lugar.

“Yo vi cuando llegó un señor que intentaba arrebatarle, forcejeando y él no se dejaba quitar, cuando llegó otro y le disparó. Yo digo que por ahí unos seis tiros, de allá pa acá siguieron disparando”, señaló una testigo del crimen.

Paz Cardona era militar retirado y socio de la empresa de aseo BIO-Aseo ESP, además de ser hermano de la exrepresentante a la Cámara Ana Cristina Paz Cardona. Según las autoridades no registraban antecedentes ni tampoco había denunciado amenazas en su contra.



El caso es investigado por la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía, que manejan como principales hipótesis un posible hurto o un ataque sicarial relacionado con disputas en el sector empresarial. Equipos especializados adelantan la revisión de más de diez cámaras de seguridad ubicadas en la zona, caracterizada por alta afluencia de personas y la presencia de entidades financieras.

WhatsApp Image 2026-04-06 at 7.19.15 PM.jpeg Foto: Blu Radio.

“En nombre de toda mi familia, quiero agradecerles profundamente por sus palabras de aliento y las hermosas muestras de cariño que nos han brindado en estos momentos tan difíciles. Sentir su apoyo ha sido un gran consuelo para nuestros corazones. Gracias por acompañarnos", dijo la excongresista en sus redes sociales.

Este hecho se suma al aumento de la violencia en la ciudad, que supera las 285 muertes en lo que va del año, un 7 % más frente al mismo periodo anterior. Desde el Concejo de Cali se anunció un debate de control político al secretario de Seguridad, Javier Garcés, para evaluar las acciones frente al sicariato, mientras habitantes de San Vicente piden mayor presencia de las autoridades ante la creciente inseguridad.