Alcaldía de Bucaramanga debe modificar horario para consumo de sustancias psicoactivas

En Bucaramanga, ya no habrá prohibición de consumo de sustancias psicoactivas las 24 horas, los siete días a la semana, luego de un fallo del Tribunal Administrativo de Santander que anuló parcialmente el Decreto 0007 de 2024, expedido por la Alcaldía de Bucaramanga, que establecía la prohibición absoluta, del consumo de sustancias psicoactivas en un perímetro de 60 metros alrededor de colegios, centros deportivos, parques, plazoletas y zonas de interés cultural.

La decisión judicial, emitida el 18 de septiembre de 2025, resolvió un recurso de apelación y concluyó que la medida adoptada por la administración municipal resultaba desproporcionada y contraria a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular a la Sentencia C-127 de 2023.

Según el fallo, una prohibición permanente desconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los consumidores, pues el riesgo para niñas, niños y adolescentes no es constante ni permanente durante todo el día, sino itinerante. Por esta razón, se declaró la nulidad parcial del parágrafo primero del artículo 3 del decreto.

El Tribunal ordenó a la Alcaldía de Bucaramanga “ajustar la norma y establecer horarios específicos en los que se restrinja el consumo de sustancias psicoactivas, en función de los momentos en los que sea previsible la presencia de menores de edad en las zonas protegidas”, dice la sentencia.



No obstante, la decisión mantuvo vigentes aspectos claves del decreto, como: ”La competencia del alcalde para fijar los perímetros de restricción, el radio de 60 metros alrededor de instituciones educativas, parques y demás espacios, considerado razonable y ajustado a normas locales previas, la prohibición al consumo de bebidas alcohólicas, que permanece firme por la necesidad de proteger el interés superior de la infancia y las restricciones a la comercialización, distribución, ofrecimiento o facilitación de sustancias psicoactivas”, indica el fallo.

William Calderón, presidente de la Asociación de Canabis de Santander, quien interpuso la acción de nulidad del decreto porque consideró que era desproporcionada y le pidió a la Alcaldía de Bucaramanga una mesa de diálogo para llegar a acuerdos.

“Que nos tengan en cuenta para poder definir los horarios y el tema de los lugares para el uso adecuado y responsable”, señaló Calderón.

En su cuenta en X el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, lamentó la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, en la red social escribió:

“Cualquier persona es libre de consumir lo que le plazca, pero no al lado de los niños y por esa causa nos verán luchando todos los días. Los parques son entornos seguros para los niños, no marihuanódromos al aire libre. Ningún derecho está por encima de los de la niñez”, escribió Beltrán.

También criticó al Tribunal Administrativo de Santander: “Una noticia lamentable porque sentimos que la ciudad avanzar rectroceder. El tribunal Administrativo de Santander deroga ese decreto y lamentablemente hace retroceder algo que para la ciudad era relevante y significativo y este tema me duele”.