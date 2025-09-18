En firme nulidad electoral de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga

El Consejo de Estado, en decisión adoptada por la Sección Quinta, rechazó este jueves la solicitud de nulidad procesal elevada por Jaime Andrés Beltrán Martínez, dentro del trámite que llevó a la anulación de su elección como alcalde de Bucaramanga.

La alta corte también negó de plano la recusación presentada por Beltrán Martínez contra los magistrados que integran la sala, con lo cual se ratifica la validez de las actuaciones adelantadas dentro del proceso contencioso electoral.

En el mismo pronunciamiento, el Consejo de Estado aceptó la renuncia presentada por el abogado Humberto Antonio Sierra Porto, quien se desempeñaba como apoderado judicial del alcalde de la capital santandereana.

Jaime Beltrán recusa a magistrados del Consejo de Estado por presunta filtración de fallo #MañanasBlu https://t.co/eACYy15sSR — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 18, 2025

Finalmente, el Consejo de Estado advirtió al demandado sobre las consecuencias legales de insistir en la presentación de peticiones improcedentes en el marco del proceso de nulidad electoral, recordando que contra la presente decisión no procede recurso alguno.



#Atención Consejo de Estado negó aclaración al alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, por fallo que anuló su elección por doble militancia. La alta corte deja en firma decisión y notificará al gobernador de Santander para designar un alcalde encargado #VocesySonidos pic.twitter.com/OAizPWiJhn — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 18, 2025

Con esta determinación, el alto tribunal ratifica la salida definitiva de Jaime Andrés Beltrán de la Alcaldía de Bucaramanga y mantiene firme el fallo que anuló su elección. Esto abre paso a un proceso de transición institucional y la convocatoria de elecciones atípicas, que deberán realizarse en un plazo aproximado de tres meses.

Durante ese tiempo, la ciudad seguirá siendo gobernada por un alcalde encargado, designado por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, para evitar una crisis institucional en la Alcaldía de Bucaramanga.

La entrevista con Blu Radio, el gobernador Juvenal Díaz, también abordó la situación política de la capital santandereana, ante la inminente salida del alcalde Jaime Andrés Beltrán por decisión del Consejo de Estado. Al respecto, Díaz señaló que esperará la notificación oficial para designar un reemplazo temporal.

“Será una persona con conocimiento de lo público, que conozca los planes de desarrollo de Bucaramanga y el departamento, y que se dedique exclusivamente a gobernar la ciudad”, aseguró el gobernador, quien reiteró que la decisión se tomará en el marco de la legalidad.

El proceso de elecciones atípicas reconfigura el panorama político de Bucaramanga. Sectores tradicionales y nuevos movimientos ya empiezan a barajar nombres de posibles candidatos, lo que anticipa una campaña corta pero intensa. Entre tanto, analistas locales advierten que el reto principal para la capital santandereana será garantizar la estabilidad administrativa y evitar que la incertidumbre política afecte la ejecución de programas prioritarios en movilidad, seguridad y bienestar social.

La decisión del Consejo de Estado marca un precedente clave en la región y recuerda la importancia de cumplir con los requisitos legales y éticos en los procesos electorales tras lo ocurrido con Jaime Andrés Beltrán.