Los pendientes que deja Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga

Luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga, la capital santandereana entra en un periodo de transición política que obliga a convocar elecciones atípicas.

Sin embargo, más allá del debate electoral, en la agenda local quedan varios temas críticos que la administración de Beltrán no alcanzó a resolver y que serán herencia para el próximo mandatario.

Uno de los temas más urgentes es la crisis del sistema de transporte masivo Metrolínea, que atraviesa dificultades financieras y operativas. La reducción de la flota, los retrasos en la reposición de buses y la baja calidad del servicio son reclamos permanentes de los usuarios que siguen sin una solución estructural.

Jaime Andrés Beltrán se defiende de críticas por sus declaraciones sobre el Consejo de Estado #MañanasBlu https://t.co/mD5ySf1FtB — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 26, 2025

Otro de los pendientes que deja Beltrán Martínez es la crisis de movilidad en la capital santandereana, marcada por altos niveles de congestión vehicular y la falta de ejecución de obras claves para mejorar la circulación en corredores estratégicos como la construcción de intercambiadores viales que prometió durante la campaña.

En materia social, persisten retos en la atención a la población migrante y vulnerable, así como en el fortalecimiento de programas de seguridad ciudadana, frente a la percepción de aumento en hurtos y riñas en algunos sectores de Bucaramanga.

Gremios piden continuidad de proyectos tras fallo contra alcalde de Bucaramanga #VocesySonidos https://t.co/DGE4VW81tM — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 26, 2025

La situación financiera del municipio también quedó en entredicho, con limitaciones presupuestales para sacar adelante proyectos estratégicos y con compromisos que deberán ser revisados por la nueva administración tras la negativa del Gobierno de apoyar proyectos por las posturas del mandatario saliente.

La no aprobación de empréstito de $400.000 millones solicitado al Concejo Municipal bloqueo las intensiones del gobierno de Jaime Andrés Beltrán de sacar adelante algunos propuestas de infraestructura.

La recuperación del espacio publico fue otro tema no resuelto, aunque se realizaron operativos, el centro de la ciudad y la zona de Cabecera siguen siendo un “dolor de cabeza” para la administración.

"No resolvió el tema de desorden, ruido e inseguridad de Cuadra Play. A pesar de los operativos los fines de semana, esa zona de la ciudad sigue siendo un caos", señaló el veedor ciudadano Ramiro Vásquez.

Habitantes de seis barrios de Bucaramanga realizarán este miércoles una caravana para rechazar la ola de inseguridad que afecta a estos sectores ubicados en el oriente de la ciudad. "Tenemos miedo de salir a la calle", afirmaron #MañanasBlu pic.twitter.com/ZXVIwqwkA1 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 27, 2025

Aunque Jaime Beltrán avanzó en la legalización de barrios, quedó pendiente la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial que esta vigente desde el gobierno de Luis Francisco Bohórquez. La PTAR del río de Oro no se pudo ejecutar a pesar de estar en el Plan de Desarrollo del gobierno de Petro.

"Por las confrontaciones con el presidente se enredo ese proyecto", dijo un integrante del Pacto Histórico consultado por Blu Radio.

La anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga abre un panorama de incertidumbre política, pero al mismo tiempo pone sobre la mesa los temas urgentes que deberá asumir el alcalde que resulte electo en los comicios atípicos programados entre noviembre y diciembre de este año.

