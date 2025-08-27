Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Secuestro de militares
Cartel de los Soles
Tensión EEUU-Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Los pendientes que deja Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga

Los pendientes que deja Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga

Uno de los temas más urgentes es la crisis del sistema de transporte masivo Metrolínea, que atraviesa dificultades financieras y operativas.

foto alcalde Bucaramanga jaime andrés beltrán.jpg
Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga
// Alcaldía
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 27, 2025 06:46 a. m.

Luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga, la capital santandereana entra en un periodo de transición política que obliga a convocar elecciones atípicas.

Sin embargo, más allá del debate electoral, en la agenda local quedan varios temas críticos que la administración de Beltrán no alcanzó a resolver y que serán herencia para el próximo mandatario.

Uno de los temas más urgentes es la crisis del sistema de transporte masivo Metrolínea, que atraviesa dificultades financieras y operativas. La reducción de la flota, los retrasos en la reposición de buses y la baja calidad del servicio son reclamos permanentes de los usuarios que siguen sin una solución estructural.

Otro de los pendientes que deja Beltrán Martínez es la crisis de movilidad en la capital santandereana, marcada por altos niveles de congestión vehicular y la falta de ejecución de obras claves para mejorar la circulación en corredores estratégicos como la construcción de intercambiadores viales que prometió durante la campaña.

En materia social, persisten retos en la atención a la población migrante y vulnerable, así como en el fortalecimiento de programas de seguridad ciudadana, frente a la percepción de aumento en hurtos y riñas en algunos sectores de Bucaramanga.

La situación financiera del municipio también quedó en entredicho, con limitaciones presupuestales para sacar adelante proyectos estratégicos y con compromisos que deberán ser revisados por la nueva administración tras la negativa del Gobierno de apoyar proyectos por las posturas del mandatario saliente.

Publicidad

La no aprobación de empréstito de $400.000 millones solicitado al Concejo Municipal bloqueo las intensiones del gobierno de Jaime Andrés Beltrán de sacar adelante algunos propuestas de infraestructura.

La recuperación del espacio publico fue otro tema no resuelto, aunque se realizaron operativos, el centro de la ciudad y la zona de Cabecera siguen siendo un “dolor de cabeza” para la administración.

"No resolvió el tema de desorden, ruido e inseguridad de Cuadra Play. A pesar de los operativos los fines de semana, esa zona de la ciudad sigue siendo un caos", señaló el veedor ciudadano Ramiro Vásquez.

Publicidad

Aunque Jaime Beltrán avanzó en la legalización de barrios, quedó pendiente la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial que esta vigente desde el gobierno de Luis Francisco Bohórquez. La PTAR del río de Oro no se pudo ejecutar a pesar de estar en el Plan de Desarrollo del gobierno de Petro.

"Por las confrontaciones con el presidente se enredo ese proyecto", dijo un integrante del Pacto Histórico consultado por Blu Radio.

La anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga abre un panorama de incertidumbre política, pero al mismo tiempo pone sobre la mesa los temas urgentes que deberá asumir el alcalde que resulte electo en los comicios atípicos programados entre noviembre y diciembre de este año.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Jaime Andrés Beltrán

Alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

Santander

Consejo de Estado

Blu Radio

Noticias de hoy