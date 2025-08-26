Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Negociadores llegan a Bogotá para informar a Petro sobre diálogos con disidencias de Calarcá

Negociadores llegan a Bogotá para informar a Petro sobre diálogos con disidencias de Calarcá

El equipo que estaba en Caquetá regresa a la capital para entregar un reporte directo al presidente sobre los diálogos con disidencias de Calarcá.

Foto: Presidencia - Juan Cano / AFP
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: agosto 26, 2025 11:17 a. m.

En medio de la reciente escalada de violencia en el país, el equipo negociador del Gobierno que estaba en Caquetá sosteniendo conversaciones con las disidencias de Calarcá regresa a Bogotá para presentarle un informe al presidente Gustavo Petro sobre los avances y dificultades del proceso.

El grupo de delegados había instalado una mesa de trabajo en el sur del país, escenario de múltiples hechos de violencia durante las últimas semanas. Su llegada a la capital busca poner al tanto al jefe de Estado sobre el estado real de las conversaciones, los puntos de acuerdo alcanzados y los obstáculos que han surgido en el marco de los acercamientos.

El informe cobra especial relevancia en un contexto en el que comunidades locales han expresado temor por la persistencia de ataques armados y hostigamientos que han afectado a la población civil. Según fuentes cercanas al proceso, los negociadores también presentarán propuestas para garantizar que las discusiones no se vean paralizadas por la presión de la violencia.

Gustavo Petro
Gustavo Petro
Foto: EFE

El presidente Petro, quien ha reiterado que la “paz total” es uno de los ejes centrales de su Gobierno, deberá evaluar junto con su equipo de alto nivel los pasos a seguir y las medidas que se adoptarán para mantener la continuidad de la mesa en medio de la crisis.

La expectativa se centra ahora en las decisiones que tome el mandatario tras escuchar el reporte, así como en las garantías que el Ejecutivo pueda ofrecer a las comunidades y a las partes involucradas en la negociación.

