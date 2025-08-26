Negociadores llegan a Bogotá para informar a Petro sobre diálogos con disidencias de Calarcá

En medio de la reciente escalada de violencia en el país, el equipo negociador del Gobierno que estaba en Caquetá sosteniendo conversaciones con las disidencias de Calarcá regresa a Bogotá para presentarle un informe al presidente Gustavo Petro sobre los avances y dificultades del proceso.

El grupo de delegados había instalado una mesa de trabajo en el sur del país, escenario de múltiples hechos de violencia durante las últimas semanas. Su llegada a la capital busca poner al tanto al jefe de Estado sobre el estado real de las conversaciones, los puntos de acuerdo alcanzados y los obstáculos que han surgido en el marco de los acercamientos.

El informe cobra especial relevancia en un contexto en el que comunidades locales han expresado temor por la persistencia de ataques armados y hostigamientos que han afectado a la población civil. Según fuentes cercanas al proceso, los negociadores también presentarán propuestas para garantizar que las discusiones no se vean paralizadas por la presión de la violencia.

Gustavo Petro Foto: EFE

El presidente Petro, quien ha reiterado que la “paz total” es uno de los ejes centrales de su Gobierno, deberá evaluar junto con su equipo de alto nivel los pasos a seguir y las medidas que se adoptarán para mantener la continuidad de la mesa en medio de la crisis.

La expectativa se centra ahora en las decisiones que tome el mandatario tras escuchar el reporte, así como en las garantías que el Ejecutivo pueda ofrecer a las comunidades y a las partes involucradas en la negociación.