“No se tuvo información suficiente para la Inteligencia”: ministro de Defensa sobre atentado en Cali

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al atentado terrorista del pasado jueves en la ciudad de Cali, frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez que dejó a seis personas muertas y más de 70 heridos. En tono de lamento, reconoció que no se pudo evitar el hecho, porque faltó datos de los planes de las disidencias de las Farc.

“No se tuvo la información suficiente que alimentara la Inteligencia para anticiparnos, porque ya después que prenden el carro y salen... ya puede haber estallado en la entrada, en cualquier otro lugar”, comentó el oficial.

Calificó a los autores del crimen como “sin alma”. “Uno puede decir, falló la Inteligencia en el atentado de las torres gemelas del 9-11. El terrorismo es muy difícil de detectar”.

Recordó que son hasta 200 millones de pesos por cualquier información que permita evitar cualquier atentado terrorista.

“Ahorita el contexto de la amenaza es muy diferente a hace 10 - 15 años, son carteles del narcotráfico, se la pasan casi siempre de civil, utilizan atentados terroristas, reclutan menores y emplean una capacidad que se elevó exponencialmente en su uso, que son los drones”, comentó.

Agradeció a la Gobernación de Antioquia que “estableció una sobretasa para fortalecer las capacidades”, pero afirmó que “es falso” que no se entreguen recursos suficientes a la fuerza pública.

“60 billones de pesos se asignaron del presupuesto nacional, según las áreas prioritarias. El Ejército lleva más de 28 operaciones ofensivas en 10 municipios de esa zona, eso no es porque no haya plata. Pero reconozco que hace falta dinero”, afirmó en referencia a las acciones en el territorio, donde se produjo el ataque de las disidencias de alias ‘Calarcá’ que dejó 13 policías muertos.

Atentado en Amalfi

Sobre el rescate de los uniformados caídos en el atentado en Amalfi, Antioquia, señaló que pasaron varias horas para poder auxiliar a los heridos y recuperar los cuerpos.

“Era muy complejo. La misma evaluación que hicieron decía: podemos ir y ya es otro helicóptero que resultaría afectado”, dijo el ministro.



Algunas cifras operacionales

El funcionario también se defendió de las críticas mostrando más números y aseguró que 13.000 integrantes de los grupos armados organizados han sido neutralizados, desde el 07 de agosto de 2022. La cifra la dio para negar que se haya disminuido la Inteligencia institucional en el país.

“Las operaciones ofensivas se han incrementado 40 %, ¿eso quiere decir que hace falta inteligencia, o que está prácticamente de cero? No”, respondió en entrevista con Noticias Caracol.

Sánchez resaltó el apoyo de la ciudadanía, pero para ir en coordinación con esas acciones ofensivas, pidió toda la colaboración con toda la información que ayude a combatir el delito.