Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Hambruna en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Cuatro policías heridos en ataque en Amalfi fueron evacuados en avión de la FAC

Cuatro policías heridos en ataque en Amalfi fueron evacuados en avión de la FAC

Los uniformados heridos en Amalfi son atendidos en el Hospital Militar de Bogotá.

Cuatro policías heridos en ataque en Amalfi fueron evacuados en avión de la FAC
Cuatro policías heridos en ataque en Amalfi fueron evacuados en avión de la FAC
Foto: X @FuerzaAereaCol
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: agosto 23, 2025 02:03 p. m.

En una reacción inmediata frente al atentado registrado en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi, Antioquia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) dispuso de un avión tipo Casa-295 para efectuar el traslado aeromédico de los policías heridos en el ataque.

El ataque dejó 13 uniformados fallecidos y varios heridos, de los cuales cuatro requirieron atención urgente. Para su traslado, la Fuerza Aeroespacial activó al Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) y al Centro Nacional de Recuperación de Personal (CENRP), quienes coordinaron la movilización de los afectados desde Montería hasta Bogotá.

El vuelo partió con la aeronave adaptada como ambulancia aérea, equipada con camillas, sistemas biomédicos y personal médico altamente especializado.

Durante el trayecto, pilotos, técnicos, médicos, enfermeros, auxiliares de atención prehospitalaria e ingenieros biomédicos velaron por mantener estables los signos vitales de los heridos, garantizando que llegaran en condiciones seguras al Hospital Militar Central en Bogotá.

Una vez aterrizado el avión en la rampa del Catam, los policías fueron trasladados en ambulancias hasta el Hospital Militar, donde recibieron la atención necesaria.

Esta adecuación de los aviones para funcionar como ambulancias aéreas permite realizar traslados masivos de heridos incluso desde zonas remotas del país, cumpliendo con el objetivo de salvar vidas en contextos de crisis.

Publicidad

La FAC reiteró que este trabajo se enmarca en su misión de preservar la vida y atender a quienes se encuentran en riesgo, reafirmando su compromiso con la Policía Nacional y con la seguridad del país. Asimismo, destacó el esfuerzo conjunto de las tripulaciones y el personal médico militar, quienes, en medio de la emergencia, pusieron sus capacidades al servicio de la recuperación de los uniformados.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Amalfi

Antioquia

Policía Nacional