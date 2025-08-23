Cuatro policías heridos en ataque en Amalfi fueron evacuados en avión de la FAC

En una reacción inmediata frente al atentado registrado en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi, Antioquia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) dispuso de un avión tipo Casa-295 para efectuar el traslado aeromédico de los policías heridos en el ataque.

El ataque dejó 13 uniformados fallecidos y varios heridos, de los cuales cuatro requirieron atención urgente. Para su traslado, la Fuerza Aeroespacial activó al Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) y al Centro Nacional de Recuperación de Personal (CENRP), quienes coordinaron la movilización de los afectados desde Montería hasta Bogotá.

El vuelo partió con la aeronave adaptada como ambulancia aérea, equipada con camillas, sistemas biomédicos y personal médico altamente especializado.

Durante el trayecto, pilotos, técnicos, médicos, enfermeros, auxiliares de atención prehospitalaria e ingenieros biomédicos velaron por mantener estables los signos vitales de los heridos, garantizando que llegaran en condiciones seguras al Hospital Militar Central en Bogotá.

En una aeronave C-295 la #FuerzaAeroespacial🇨🇴 realizó el traslado aeromédico de cuatro uniformados heridos en ataque terrorista en #Antioquia que requerían atención médica de urgencia, desde Montería hasta Bogotá.



➡️ https://t.co/myfqvkcLda #CATAM#CENRP#ProtegemosLaVida… pic.twitter.com/7cr97lvbud — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) August 23, 2025

Una vez aterrizado el avión en la rampa del Catam, los policías fueron trasladados en ambulancias hasta el Hospital Militar, donde recibieron la atención necesaria.

Esta adecuación de los aviones para funcionar como ambulancias aéreas permite realizar traslados masivos de heridos incluso desde zonas remotas del país, cumpliendo con el objetivo de salvar vidas en contextos de crisis.

Publicidad

La FAC reiteró que este trabajo se enmarca en su misión de preservar la vida y atender a quienes se encuentran en riesgo, reafirmando su compromiso con la Policía Nacional y con la seguridad del país. Asimismo, destacó el esfuerzo conjunto de las tripulaciones y el personal médico militar, quienes, en medio de la emergencia, pusieron sus capacidades al servicio de la recuperación de los uniformados.