Cuerpos de policías asesinados en Amalfi, Antioquia, serán trasladados a 8 departamentos

Tras el cese de combates en inmediaciones de la vereda Los Toros de Amalfi, en AntioquiaAntioquia, y las labores de extracción de policías heridos y muertos tras el ataque de las disidencias del frente 36 de las Farc, avanzan las labores de inspección de las víctimas por parte de los organismos judiciales.

Así lo confirmó el director general de la Policía, Carlos Fernando Triana, quien informó que los cuerpos de los 13 uniformados adscritos a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, ya se encuentran en el municipio de Caucasia donde la Fiscalía adelanta los actos urgentes.

"Los cuerpos sin vida están en este momento en el departamento de Antioquia con los criminalistas y con todas las capacidades en el marco del procedimiento", destacó.

La fuerza pública y las autoridades de gobierno en Antioquia están a la espera de que los cuerpos de los policías asesinados lleguen en las próximas horas la Batallón Pedro Justo Berrío en la ciudad de Medellín para sus posterior traslado a otros ocho departamentos del país de donde son oriundos como Sucre, Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Bogotá para recibir los respectivos honores y sus familiares puedan darle el último adiós.

Triana también reveló que la recompensa de 200 millones de pesos por quien brinde información de responsables del ataque puede aumentar.

"Hay una recompensa de 200 millones o hasta 200 millones, se gradúa y se aumenta en el marco de la información que nos suministre la comunidad, esa información es valorada", recalcó.

Publicidad

Hay que recordar que inicialmente durante el ataque del grupo armado murieron 12 policías y en las últimas horas falleció el capitán Francisco Merchán quien resultó herido y lo habían logrado evacuar a la ciudad de Montería para recibir atención médica, pero con fatal desenlace tras la gravedad de las lesiones.