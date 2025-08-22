Así fueron capturados los señalados responsable de atentados en Cali

Tropas de la Tercera Brigada lograron la captura de Dionar Mancilla Flórez, alias ‘El Mocho’ de 31 años, en un operativo que se llevó a cabo en el barrio Vergel ubicado en el oriente de Cali, Valle del Cauca. Según el Ejército Nacional, este hombre es responsable de los últimos atentados terroristas en la ciudad.

Se le atribuye el más reciente atentado ocurrido en la base Aérea Marco Fidel Suárez donde siete personas fallecieron y más de 70 resultaron lesionadas, también sería el responsable del atentado en el barrio Los Mangos, Manuela Beltrán y La estación de Policia del barrio Meléndez el pasado 10 de junio que dejó como saldo dos muertos y más de diez heridos.

“Alias «El Mocho», cabecilla de milicias urbanas del grupo terrorista Jaime Martínez, es responsable de coordinar acciones con explosivos en el área metropolitana de Santiago de Cali y en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca”, dice un trino que emitió el Ejército en su cuenta de “X”.

A este delincuente se le atribuye el atentado contra las instalaciones del Cantón Militar Pichincha en el sur de Cali en donde se utilizó un camión que fue equipado con un sistema artesanal para lanzar cilindros, de los cuales fueron lanzados dos, que ocasionaron graves afectaciones a la infraestructura en parte de la Tercera Brigada del Ejército. A este hombre se le suma un gran prontuario criminal.

“Responsable de asesinatos selectivos en las comunas 14 y 1 de Cali, Coordinador de extorsiones a comercios y expendios en Cali, así como planeador de actividades delictivas para secuestros y extorsiones en el sur de Cali y Aguablanca”, dice la publicación en la red social del Ejército.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, se refirió sobre la captura de alias ‘El Mocho’, aseguró que este hombre de la disidencia de las Farc ‘Jaime Martínez’ también reclutaba menores de edad en en los barrios Manuela Beltrán, Mojica, Llano Grande, Llano Verde, El Bergel, El Ballado y Los Mangos del Distrito de Aguablanca.

Publicidad

“Este hombre es responsable de asesinatos, reclutamiento de menores, extorsiones y secuestros. Tenía orden de captura por concierto para delinquir agravado, terrorismo agravado, homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado. Como él, todos van a caer.”, dijo el alcalde.

Finalmente alias ‘El Mocho’ tenía orden de captura Nº 98, del 13 de agosto de 2025, emitida por el Juzgado 101 Penal Municipal de Control de Garantías del municipio de Buga, Valle del Cauca, por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo agravado, homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.