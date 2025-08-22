Estas son las medidas de MinDefensa para fortalecer la seguridad en Cali tras atentado en Base Aérea

Tras la mesa de seguridad realizada este viernes en Cali, con presencia de autoridades locales y del ministro de Defensa, el Gobierno anunció medidas contundentes en materia de seguridad, luego del atentado terrorista que dejó seis personas muertas y 78 heridas.



Medidas de seguridad en Cali tras atentado de este jueves

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que se reforzará el pie de fuerza en la ciudad, se destinará una millonaria inversión para la adquisición de tecnología y drones, y se fortalecerá el bloque de búsqueda contra estructuras criminales. Además, señaló que se evalúa la reubicación del Batallón de Alta Montaña de Jamundí con el fin de tener mayor capacidad de control en la región.

“Así como lo hicimos con la COP16, vamos a garantizar la seguridad de los caleños”, enfatizó el ministro.

Por su parte, la gobernadora encargada del Valle, María Cristina Lesmes, aseguró que el terrorismo no volverá a tomarse la capital del departamento. Anunció recursos adicionales por 120.000 millones de pesos para la compra de equipos y la lucha contra la estructura criminal Jaime Martínez.

Finalmente, Lesmes decretó tres días de duelo en memoria de las víctimas de este atentado