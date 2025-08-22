Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Hambruna en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Estas son las medidas de MinDefensa para fortalecer la seguridad en Cali tras atentado en Base Aérea

Estas son las medidas de MinDefensa para fortalecer la seguridad en Cali tras atentado en Base Aérea

Unidades del Ejercito Nacional llegarían a Cali para controlar la seguridad. El ministro no descarta fortalecer el batallón de alta montaña.

El alcalde Alejandro Eder, La gobernadora encargada Maria Cristina Lesmes, y el Ministro de Defensa Pedro Sanchez hicieron parte de la mesa de seguridad
Alcalde Alejandro Éder y gobernadora encargada María Cristina Lesmes.
Foto Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 22, 2025 02:46 p. m.

Tras la mesa de seguridad realizada este viernes en Cali, con presencia de autoridades locales y del ministro de Defensa, el Gobierno anunció medidas contundentes en materia de seguridad, luego del atentado terrorista que dejó seis personas muertas y 78 heridas.

Medidas de seguridad en Cali tras atentado de este jueves

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que se reforzará el pie de fuerza en la ciudad, se destinará una millonaria inversión para la adquisición de tecnología y drones, y se fortalecerá el bloque de búsqueda contra estructuras criminales. Además, señaló que se evalúa la reubicación del Batallón de Alta Montaña de Jamundí con el fin de tener mayor capacidad de control en la región.

“Así como lo hicimos con la COP16, vamos a garantizar la seguridad de los caleños”, enfatizó el ministro.

Por su parte, la gobernadora encargada del Valle, María Cristina Lesmes, aseguró que el terrorismo no volverá a tomarse la capital del departamento. Anunció recursos adicionales por 120.000 millones de pesos para la compra de equipos y la lucha contra la estructura criminal Jaime Martínez.

Finalmente, Lesmes decretó tres días de duelo en memoria de las víctimas de este atentado

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Orden público

Cali