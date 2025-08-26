Policía de Bucaramanga rindió homenaje a los 13 uniformados asesinados en Amalfi

En Bucaramanga, la Policía Metropolitana realizó un homenaje póstumo a los 13 uniformados que perdieron la vida en el ataque terrorista perpetrado en Amalfi, Antioquia. Entre ellos estaba el mayor santandereano Carlos Eduardo Mateus, quien fue sepultado en Bogotá.

La ceremonia en la capital santandereana incluyó una eucaristía en la iglesia San Laureano, donde familiares, autoridades y miembros de la institución elevaron plegarias en memoria de las víctimas.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero,destacó la valentía de los uniformados y aseguró que su sacrificio no será olvidado.

"Estamos rindiendo homenaje a esos 13 valientes policías que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber en Amalfi. Hombres que estaban haciendo patria, luchando por erradicar los cultivos ilícitos que tanto daño le hacen a la sociedad. Seguiremos trabajando incansablemente para que su legado perdure y para que los responsables enfrenten a la justicia”, expresó el oficial.

Más de 200 policías participaron en la ceremonia religiosa realizada en la iglesia San Laureano de Bucaramanga en homenaje a los 13 uniformados que murieron en un ataque terrorista en Antioquia

El general Quintero también hizo un llamado a la unidad entre autoridades, ciudadanía y fuerza pública para seguir construyendo un país en paz, pese al alto costo que significa para la institución la pérdida de vidas de jóvenes con futuro en la Policía Nacional.

Con este acto simbólico, la institución reafirmó su compromiso de honrar la memoria de los uniformados y continuar la labor por la seguridad del país.

