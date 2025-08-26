Publicidad

Regiones  / Santanderes  / Policía de Bucaramanga rindió homenaje a los 13 uniformados asesinados en Amalfi

Policía de Bucaramanga rindió homenaje a los 13 uniformados asesinados en Amalfi

Con este acto simbólico, la institución reafirmó su compromiso de honrar la memoria de los uniformados y continuar la labor por la seguridad del país.

foto policía homenaje bucaramanga.jpeg
Homenaje en Bucaramanga a policías asesinados en Amalfi, Antioquia
Policía
Por: Julián Mejía
|
Actualizado: agosto 26, 2025 05:25 p. m.

En Bucaramanga, la Policía Metropolitana realizó un homenaje póstumo a los 13 uniformados que perdieron la vida en el ataque terrorista perpetrado en Amalfi, Antioquia. Entre ellos estaba el mayor santandereano Carlos Eduardo Mateus, quien fue sepultado en Bogotá.

La ceremonia en la capital santandereana incluyó una eucaristía en la iglesia San Laureano, donde familiares, autoridades y miembros de la institución elevaron plegarias en memoria de las víctimas.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero,destacó la valentía de los uniformados y aseguró que su sacrificio no será olvidado.

"Estamos rindiendo homenaje a esos 13 valientes policías que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber en Amalfi. Hombres que estaban haciendo patria, luchando por erradicar los cultivos ilícitos que tanto daño le hacen a la sociedad. Seguiremos trabajando incansablemente para que su legado perdure y para que los responsables enfrenten a la justicia”, expresó el oficial.

El general Quintero también hizo un llamado a la unidad entre autoridades, ciudadanía y fuerza pública para seguir construyendo un país en paz, pese al alto costo que significa para la institución la pérdida de vidas de jóvenes con futuro en la Policía Nacional.

