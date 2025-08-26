Publicidad

Procuraduría investiga a docente de Bucaramanga por presuntos actos sexuales con menor

Procuraduría investiga a docente de Bucaramanga por presuntos actos sexuales con menor

El ente de control también analiza denuncias que señalan que el docente presuntamente utilizó expresiones ofensivas y denigrantes contra la menor.

Procuraduría pone la lupa por aumento de casos de abuso de menores en colegios públicos de Bogotá
Procuraduría pone la lupa por aumento de casos de abuso de menores en colegios públicos de Bogotá
Foto: Unsplash / Procuraduría
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 26, 2025 09:35 a. m.

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra profesor de un colegio público de Bucaramanga, investigado por presuntos actos sexuales con una estudiante menor de 14 años en una institución educativa durante la vigencia 2024.

De acuerdo con la investigación preliminar, el maestro habría realizado tocamientos indebidos a la menor en varias ocasiones dentro de las instalaciones del colegio, lo que comprometería la libertad sexual y la integridad física y emocional de la víctima.

El ente de control también analiza denuncias que señalan que el docente presuntamente utilizó expresiones ofensivas y denigrantes contra la menor, entre ellas la palabra “bruta”, dichas delante de sus compañeros de clase.

La Procuraduría Provincial de Bucaramanga estableció que estas conductas, de ser demostradas, vulnerarían el principio de moralidad al que está sujeto todo servidor público, por lo que la presunta falta fue calificada como grave a título de culpa gravísima.

Con el pliego de cargos, el Ministerio Público avanza en el proceso disciplinario que podría derivar en sanciones para el docente, mientras se reafirman las garantías de protección a la menor y se salvaguarda el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

