Abren investigación contra Apple en Colombia por posible abuso de posición dominante

La Superintendencia de Industria y Comercio anunció la apertura de una investigación administrativa contra Apple Inc. y Apple Services Latam LLC, por presunto abuso de posición dominante en Colombia. Según la Delegatura para la Protección de la Competencia, la compañía habría implementado estrategias que restringen la libre competencia en los sistemas operativos iOS y iPadOS, utilizados en iPhone y iPad.

iPhone. Foto: Blu Radio

De acuerdo con la investigación preliminar, Apple habría limitado el ingreso de nuevos competidores al prohibir a los desarrolladores crear tiendas de aplicaciones alternativas a la App Store, lo que les impide distribuir productos por fuera del ecosistema controlado por la compañía.

Además, se le señala de obligar a los desarrolladores a usar exclusivamente su sistema de pagos In-App Purchase, con comisiones que van del 15 % al 30 %, prohibiendo al mismo tiempo informar a los usuarios sobre métodos de pago externos potencialmente más baratos.

Estas prácticas, según la SIC, podrían haber generado tres efectos principales como barreras artificiales para que nuevos desarrolladores entren al mercado, sobrecostos en servicios y suscripciones para los consumidores, y una degradación en la experiencia de usuario al restringir opciones de pago y acceso a información.

superintendencia_ic_1.jpg

En caso de que la SIC confirme las conductas y Apple resulte responsable, la compañía podría enfrentar multas millonarias en Colombia e incluso medidas que obliguen a modificar sus prácticas comerciales en el país, abriendo la puerta a que desarrolladores y usuarios tengan más alternativas de distribución y métodos de pago dentro del ecosistema digital.