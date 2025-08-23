Capturan a hombre que presuntamente grabó los abusos a su sobrino de 6 años: esto se sabe

En una operación del FBI, se logró la captura y posterior vinculación a proceso de Alfredo Salvador, un hombre de 38 años acusado de abuso sexual agravado contra su sobrino de tan solo 6 años y de difundir los videos en la dark web.

Este caso ha generado gran conmoción, especialmente luego de conocerse que la madre del menor, Jessica Nohemí, también fue detenida y procesada por maltrato infantil.

La investigación dio inicio el pasado mes de julio tras una denuncia anónima recibida por el FBI, la cual alertaba sobre la existencia de material de abuso sexual infantil en un foro de la dark web. Según el fiscal de Jalisco, quien lleva el caso, los videos mostraban una videollamada en la que uno de los participantes se masturbaba y el otro mantenía “relaciones explícitas” con un niño de seis años.

Luego de semanas de investigación, se logró obtener órdenes de cateo, Posteriormente, el menor fue rescatado el pasado viernes 8 de agosto de 2025, mismo día de la captura de los señalados.

Capturan a hombre que grabó los abusos a su sobrino de 6 años: esto se sabe Foto: Fiscalía de Jalisco

El menor estaba bajo el cuidado de su tío por antecedentes de maltrato por parte de su mamá. El fiscal González dijo que: “Lamentablemente el tío se aprovechó de esta situación para abusar de este menor”.

Las audiencias de vinculación a proceso se llevaron a cabo el pasado miércoles 20 de agosto, donde Alfredo fue vinculado a proceso por los delitos de abuso sexual infantil agravado, corrupción de menores, maltrato infantil y trata de personas en su modalidad de explotación sexual.

El juez de control le dictó prisión preventiva por el término de un año, sin embargo, de probarse su culpa, podría enfrentar una pena superior a los 25 años de prisión. Por su parte, Jessica Nohemí también fue vinculada al proceso por el delito de maltrato infantil físico y psicológico.

El presidente del poder judicial, José Luis Álvarez Pulido, confirmó que el juez consideró que existían datos razonables para justificar la vinculación a proceso de ambos.

Actualmente, el menor de 6 años se encuentra en manos de las autoridades y está recibiendo atención médica y psicológica. Mientras tanto, la comunidad exige justicia y garantías para los menores.