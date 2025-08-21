Cartagena y el abuso de operadores turísticos; autoridades no aguantan más: 'No lo vamos a permitir'

Cartagena, el principal destino turístico de Colombia, se enfrenta a las denuncias por parte de turistas víctimas de operadores inescrupulosos.

La situación ha llegado a un punto crítico tras un incidente que involucró a dos turistas mexicanos, quienes denunciaron haber sido extorsionados y amenazados en plena altamar, lo que ha provocado una contundente reacción de las autoridades distritales.

"No vamos a permitir que este tipo de actuaciones tan negativas", sentenció el secretario del Interior de Cartagena, Bruno Hernández.

La pesadilla para los turistas mexicanos comenzó en las playas de Bocagrande, donde operadores les ofrecieron un paseo a la isla de Tierra Bomba por 80.000 pesos colombianos de ida y vuelta, más el consumo en el lugar.

Sin embargo, al regresar de la playa ‘Paraíso de sol’, en medio del mar, los conductores de la embarcación apagaron los motores y, bajo amenazas, les exigieron el pago de $1.800.000 por el supuesto uso de las instalaciones de la playa.

La turista afectada, Gretel Miranda, relató cómo le arrancaron la tarjeta de la mano para pasarla por un datáfono, describiendo la situación como una "estafa", "extorsión" e incluso "secuestro".

Publicidad

Un funcionario de la ciudad también calificó el incidente de "supuesto secuestro", uno de los delitos más graves, y enfatizó que "la forma de cobrar, de llevarse una pareja a la mitad de la nada y apagarles los motores de una lancha (...) eso no lo podemos permitir".

Turistas denuncian estafa en Cartagena Foto: captura de pantalla

Medidas contundentes de las autoridades de Cartagena

Tras la denuncia, las autoridades distritales de Cartagena han activado protocolos de emergencia y han tomado medidas enérgicas para enfrentar estas "malas prácticas". Entre las acciones destacadas se encuentran:

Se ha identificado a los tripulantes de la embarcación y se ha reportado el cobro irregular ante la Casa del Consumidor y la Superintendencia de Industria y Comercio.

El datáfono utilizado en el establecimiento comercial para el cobro irregular fue suspendido de inmediato.

La embarcación involucrada fue reportada a la Dirección General Marítima para verificar el cumplimiento de toda la documentación requerida para su operación.

Los operadores implicados devolvieron $800.000 pesos del dinero cobrado a los turistas , aunque el resto aún no ha sido reembolsado.

, aunque el resto aún no ha sido reembolsado. La Policía Metropolitana de Cartagena ha entregado todo el material probatorio a la Fiscalía General de la Nación para ampliar la denuncia y caracterizar a los implicados.

Advertencia y futuro del turismo en Cartagena

Teremar Londoño, secretaria de Turismo de Cartagena, fue enfática al afirmar:

No vamos a permitir que malas prácticas empañen la imagen de Cartagena ni pongan en riesgo la seguridad de quienes confían en nuestra ciudad como destino turístico. Actuaremos con toda la contundencia de la ley frente a estos hechos

Publicidad

Las autoridades manifiestan su preocupación por la imagen internacional de la ciudad. Con 3.5 millones de turistas anuales y el objetivo de alcanzar los 7 millones, estos problemas "a diario" son inaceptables. El incidente ya ha generado llamadas de la Embajada de México en Colombia, preguntando qué sucede en Cartagena y considerando recomendar a los turistas mexicanos que no visiten la ciudad.

"Quien no esté cumpliendo la normatividad y la esté infringiendo de esta manera, no es quitarles la lancha, es llevarlos a la cárcel", sentenció un funcionario, señalando un cambio drástico en la política de tolerancia cero frente a estos abusos.