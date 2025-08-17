Turistas denuncian estafa en paseo a zona insular de Cartagena; los obligaron a pagar $1.800.000

Una verdadera pesadilla vivieron en la mitad del mar dos turistas mexicanos que denunciaron ser víctimas de una estafa durante un paseo en lancha a la zona insular de Cartagena.

Según el relato de los visitantes, todo inició cuando se encontraban en las playas de Bocagrande y fueron contactados por dos operadores turísticos que les ofrecieron llevarlos a una playa en la isla de Tierrabomba, en donde solo debían pagar por el consumo que hicieran en el lugar, y el transporte de la lancha cuyo valor era de 80.000 pesos ida y regreso.

Sin embargo, aunque todo parecía ir bien, y justo cuando venían de regreso a la ciudad tras permanecer una hora y 30 minutos en una playa conocida como ‘Paraíso de sol’, en pleno viaje en la mitad del mar y bajo amenazas, los conductores de la embarcación y otras tres personas que se subieron a la misma, les obligaron a pagar $1.800.000 por el supuesto uso de las instalaciones de la playa. Algo que, aseguran, nunca estuvo pactado en la negociación inicial.

“En el regreso de la isla Paraíso del sol, una las persona que nos acompañó durante todo el trayecto nos indico que subiéramos otra embarcación llamada Shaddai, porque esa sería la embarcación que íbamos a usar para el regreso a Cartagena (...) Durante el trayecto de retorno realizaron una escala a un muelle secundario para que subieran otras tres personas, que fueron cómplices, entre ellos una mujer que llegó con un datáfono. De repente en medio de altamar apagaron motores y uno de ellos empezó a decirnos que pagáramos la visita de la isla, que habíamos hecho uso de las instalaciones y de todos los club de playa de la isla de Tierrabomba, el cual tenía un costo de 1,800,000 pesos, al cual nosotros nos opusimos al desconocer esto desde un inicio; yo amablemente les ofrecí los 60.000 pesos, que fue el valor del consumo que ya habíamos pagado en el lugar por tres cervezas de las cuales dos fueron consumidas por nosotros y una persona de la lancha”, contó en diálogo con Blu Radio, Gretel Miranda, la mexicana afectada.

La situación, de acuerdo a la turista, rápidamente se convirtió en un momento de pánico, pues le exigieron el pago completo para poder llevarlos de regreso a Cartagena.

“Prácticamente nos estaban diciendo que nos iban a dejar bajar, se pusieron muy agresivos, sino le pagamos esa suma (...) y solo insistían que eso era una isla y que teníamos que pagar el precio. Nos empezaron a intimidar, a ser muy groseros, muy agresivos, obviamente es una situación muy tensionante, y a mí solo se me ocurrió entregar mi tarjeta, y la chica que estaba ahí me la arrancó de la mano, y la pasó por el datáfono. Después de eso, esperaron como un minuto más, y arrancaron la lancha; al llegar no nos dejaron en el Laguito sino más adelante, y nosotros lo único que hicimos fue correr y buscar ayuda de la Policía porque teníamos mucho miedo”, relató.

Tras llegar a la ciudad, los dos visitantes instauraron una denuncia y pidieron apoyo de las autoridades, pues aseguran que estas personas no solo los estafaron, sino que pusieron en riesgo su vida.

“Esto es algo que no se puede permitir, ese tipo de fraudes, de extorsiones, de secuestros, porque eso es un secuestro, estar en medio de altamar y que condicionen que no te van a dejar bajar, imagínate si no hubiera pasado mi tarjeta que me hubiera pasado a mi y mi amigo (...) Nos roban, nos quitan todo, nos avientan al mar, la verdad no sé, es una situación terrible; ojalá las autoridades, el alcalde haga algo para que estas personas no sigan haciendo esas fechorías”, dijo visiblemente afectada la mujer.

Hasta el momento, las autoridades distritales no se han pronunciado sobre si tienen identificados a estos operadores turísticos, pues los extranjeros aportaron vídeos de la embarcación y sus tripulantes, fotos del lugar que visitaron y hasta el recibo del comercio en el que se hizo el pago de la tarjeta de crédito.

