Italiano fue encontrado muerto en un hostal de la zona turística de Cartagena

En Cartagena, las autoridades investigan la muerte de un turista italiano de 37 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la habitación de un hostal en el barrio Getsemaní.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, el cuerpo del extranjero fue hallado sin signos de violencia en un hostal ubicado en el popular y concurrido Callejón Angosto, hacia la 1:50 de la tarde de este sábado, 16 de agosto.

La inspección al cuerpo sin vida del extranjero, identificado como Celik Mehmet, fue realizada por el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado si el turista se encontraba acompañado en la ciudad ni han entregado posibles hipótesis sobre la muerte del visitante.

En lo corrido del año, en la capital de Bolívar se han registrado por lo menos cinco muertes de extranjeros en hoteles o apartamentos turísticos, en circunstancias que son materia de investigación. Tres de los casos se han presentado en Getsemaní.

