Cayó red que transmitía abusos contra menores en Colombia: mujer sometía a su hija y nieta

Una investigación conjunta de la Fiscalía y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía permitió desarticular una red dedicada a la transmisión y reproducción de material de abuso sexual infantil a través de plataformas de mensajería instantánea.

El operativo dejó como resultado la captura de cinco personas, señaladas de compartir videos y transmisiones en vivo con menores de edad en actos sexuales.

Los videos, destacan las autoridades, fueron grabados o emitidos vía streaming desde ciudades y municipios de Bucaramanga, Santander; El Banco, Magdalena; Chiriguaná, Cesar y zonas de Córdoba.

Foto: Policía Nacional

Entre los capturados se encuentra una mujer de nacionalidad venezolana, acusada de haber sometido a su propia hija y a su nieta, de 5 y 11 años, y retransmitir los abusos en tiempo real.

Las menores fueron puestas bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que asumió su cuidado y el restablecimiento de sus derechos.

Los capturados fueron identificados como Miguel Ángel Araque Vargas, Richard José Montecinos Gómez, Jonh Freddy Moreno Acevedo, Marcos Daniel Romero Díaz y la mencionada mujer venezolana.

Publicidad

Un juez de control de garantías les imputó los delitos de pornografía con persona menor de 18 años, proxenetismo con menor de edad, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual con menor de 14 años agravado. Ninguno aceptó los cargos; sin embargo, fueron enviados a la cárcel.

La investigación también señala a otra mujer presuntamente vinculada con esta red criminal, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos. Contra ella pesa una notificación azul de Interpol, mientras avanzan los trámites para su deportación hacia Colombia.