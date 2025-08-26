Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Desde septiembre, usuarios del Acueducto de Bucaramanga ya no podrán acumular dos facturas

Desde septiembre, usuarios del Acueducto de Bucaramanga ya no podrán acumular dos facturas

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga anunció que el servicio se suspenderá si no pagan la factura en el mismo mes.

Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Acueducto Metropolitano de Bucaramanga //Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 26, 2025 09:28 a. m.

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) informó que, a partir de septiembre, los usuarios deberán pagar su factura dentro del mismo mes de facturación, ya que la empresa suspenderá el servicio en caso de incumplimiento. Según el comunicado de la entidad, las facturas ahora incluirán la fecha de suspensión dentro del mismo periodo de cobro, lo que significa que ya no se permitirá acumular dos recibos sin pagar.

“Con el nuevo esquema, el pago de la factura deberá realizarse dentro del plazo de pago oportuno. Si el usuario no cancela en la fecha límite indicada, el servicio será suspendido en la fecha señalada en la factura”, explicó el AMB.

La medida busca fortalecer la cultura de pago oportuno, evitar la acumulación de deudas y garantizar un suministro de agua continuo y de calidad. El Acueducto recordó que, como en otros servicios públicos, estar al día en los pagos es requisito indispensable para prevenir la suspensión.

La empresa invitó a los usuarios a revisar cuidadosamente las fechas de vencimiento y suspensión impresas en cada factura y recordó que dispone de múltiples canales de pago, incluido el portal web, donde la transacción se registra de manera inmediata.

El AMB precisó que la decisión se ajusta a lo establecido en la Ley 142 de 1994, Artículo 140 – suspensión por incumplimiento, así como en el Contrato de Condiciones Uniformes de la empresa.

