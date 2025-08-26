Gobierno impulsa acuerdo marco para abrir el mercado de medicamentos en Colombia

Colombia Compra Eficiente avanza en la creación de un nuevo mecanismo para la adquisición de medicamentos en Colombia, con el fin de ampliar la participación de actores en este mercado y establecer reglas claras para la contratación y dispensación de tratamientos médicos en el país.

El proyecto consiste en la elaboración de un acuerdo marco de precios de medicamentos que fijará parámetros relacionados con precios, calidad y entrega, con el propósito de reducir los costos y garantizar mayor acceso a la población. La iniciativa convoca a laboratorios, gestores farmacéuticos, distribuidores mayoristas y demás interesados en participar en el proceso de estructuración.

Según Cristóbal Padilla, director de Colombia Compra Eficiente, se espera movilizar tanto a la industria farmacéutica nacional como a laboratorios internacionales presentes en el país, lo que podría abrir la competencia en un sector en el que actualmente han mostrado interés cerca de 1.500 proveedores. El funcionario destacó que el mecanismo también tendrá impacto en los tratamientos destinados a soldados y policías, al tiempo que contribuirá a dinamizar economías regionales.

SuperSalud ordena entrega de medicamentos pendientes tras auditoría a Colsubsidio Foto: Suministrada

Para garantizar la transparencia y ampliar la participación, la entidad llevará a cabo jornadas informativas con expertos en ciudades como Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali, además de habilitar canales virtuales. Durante estas actividades se ofrecerán espacios de orientación y resolución de dudas sobre el proceso.

Colombia Compra Eficiente informó que las actualizaciones sobre el acuerdo marco estarán disponibles en sus canales oficiales y redes sociales. Con la vinculación de diferentes actores de la cadena farmacéutica se busca consolidar un acuerdo representativo que beneficie al sistema de salud en su conjunto.