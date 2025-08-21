Estas son las peticiones de laboratorios farmacéuticos ante alerta de medicamentos en Colombia

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), que agrupa a 30 compañías en el país, lanzó una alerta por la situación financiera que atraviesa el sector.

Según su presidente, Ignacio Gaitán, el Gobierno nacional mantiene deudas superiores a los 4 billones de pesos con los laboratorios, lo que ha encendido las alarmas sobre la sostenibilidad del sistema y el riesgo de afectación en la atención de los pacientes.

En diálogo con Mañanas Blu, Gaitán explicó que el problema no se trata únicamente de cifras, sino de la vida de los colombianos. “Estamos hablando de un sistema desfinanciado, en donde no solo la industria farmacéutica, sino en general todos los que están en la cadena, están viviendo condiciones muy complejas”, señaló.

El dirigente citó un estudio realizado con la firma Sectorial, en el que se advierte un incremento del 34 % en la cartera del sistema de salud, un promedio de 154 días en los procesos de cobro, y un aumento en la cartera vencida del 18 % al 45 %. “Es insostenible una situación así”, agregó.

Ante este panorama, Afidro puso sobre la mesa cuatro puntos que consideran urgentes:



Ajustar la UPC (Unidad de Pago por Capitación). Según Gaitán, los recursos son insuficientes frente al envejecimiento de la población y el crecimiento de enfermedades como las de salud mental. Crear nuevas fuentes de financiamiento. Los laboratorios piden al Gobierno explorar mecanismos adicionales, como el aseguramiento alternativo o los llamados “impuestos saludables”. Concertación con el Gobierno. Afidro reclama mesas de trabajo reales para encontrar soluciones inmediatas y no quedarse en reuniones sin resultados. Evitar retrasos en tratamientos. El sector advierte que cada día que pasa sin solución aumenta la demora en la entrega de medicamentos a los pacientes, lo que pone en riesgo su salud.

Consultado sobre un eventual desabastecimiento de medicamentos, Gaitán aseguró que hasta ahora el país ha logrado evitarlo.

“El titular de este año ha sido más de financiamiento y menos desabastecimiento. Cuando ha habido un par de casos ha sido más por condiciones de logística”, explicó. Sin embargo, no descartó que este riesgo se mantenga latente si no se corrigen las dificultades de flujo de recursos.

En relación con las vacunas, el presidente de Afidro negó que exista un problema generalizado, aunque admitió que en algunos casos se han presentado inquietudes específicas.

“La importación está fluyendo bastante bien. Esta semana estábamos preparando un comunicado sobre la situación de vacunas en el país”, aseguró.

El llamado de los laboratorios, en palabras de su presidente, es a que el Gobierno Nacional priorice la estabilidad financiera del sistema de salud, ya que el deterioro de la cartera no solo compromete a las empresas, sino que impacta directamente a los pacientes que esperan sus tratamientos.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: