"Responsabilidad de atentado en Amalfi sería del frente 36, no necesariamente de Calarcá": Patiño

El comisionado de Paz, Otty Patiño, aseguró que el atentado en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 policías muertos, no puede atribuirse directamente al jefe disidente alias Calarcá. Según explicó en entrevista con Mañanas Blu, la acción violenta corresponde, con alta probabilidad, al frente 36 de las disidencias de las FARC, un grupo que opera con mando independiente dentro de la federación que se autodenomina Estado Mayor Central (EMC).

“La responsabilidad, en caso de que haya sido el frente 36, lo cual es lo más probable, es un hecho atribuible a ese frente, pero desde luego no necesariamente a Calarcá”, precisó Patiño.

¿Fragmentación en las disidencias de las Farc?

El comisionado explicó que, al igual que ocurrió en otras estructuras armadas, las disidencias han sufrido procesos de implosión interna. Algunos de sus bloques permanecen en la mesa de diálogo, mientras otros se apartan y continúan en actividades armadas.

Estos bloques tienen sus propios mandos. No existe un mando único vertical como muchos creen. Son estructuras más cercanas a una federación señaló.

De acuerdo con Patiño, el frente 36 en particular estaría bajo el mando de otros jefes distintos a 'Calarcá', lo que complica la atribución de responsabilidades directas a quienes se sientan en la mesa de negociación.

Alias 'Calarcá'

Críticas a la negociación

El entrevistador cuestionó al Gobierno por mantener un proceso de diálogo con jefes que no parecen controlar a todos los frentes. Ante esto, Patiño defendió la estrategia, pero admitió que los hechos recientes abren la puerta a evaluar la continuidad de las negociaciones con ciertos grupos.

Si se ve que con ellos no se está avanzando, que lo que quieren es legitimar sus acciones y protegerse de la acción de la Fuerza Pública, pues no vale la pena seguir avanzando con ellos afirmó el comisionado.

Extorsiones, reclutamiento y atentados ambientales

El funcionario reconoció las denuncias sobre extorsiones masivas, reclutamiento de menores y constreñimiento de comunidades en Caquetá, Huila, Meta y otras zonas del país, atribuidas a disidentes bajo la órbita de alias 'Calarcá'.

Asimismo, señaló que los atentados contra la naturaleza forman parte del panorama crítico. “Tenemos que hacer una valoración seria y serena sobre las implicaciones que tiene este frente. La paz total contempla también paz con la naturaleza, transformación positiva del territorio y la no vinculación de menores”, agregó.

Posible suspensión de diálogos

Respecto a la eventual suspensión de los diálogos con Calarcá y su bloque, Patiño sostuvo que el Gobierno analiza la situación, pero enfatizó en diferenciar entre la actuación de los distintos frentes.

“Toca evaluarla, pero no por lo ocurrido en Amalfi, que es responsabilidad del frente 36. En ese caso también se debe tomar una decisión”, manifestó.En este sentido, el comisionado señaló que el Ejecutivo busca concentrar esfuerzos en procesos que sí muestran avances, como los de Catatumbo, Nariño y ciertos escenarios urbanos.

Alias 'Calarcá' y la Unidad Nacional de Protección

Al cierre de la entrevista, surgió la polémica por la supuesta protección de alias 'Calarcá' con esquemas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Patiño negó esa versión.

“Nunca ha estado en eso. Solo en algunos traslados se han usado vehículos, pero no cuenta con una camioneta adjudicada ni esquema propio”, aclaró.