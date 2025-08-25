Pido que no sigan matando más policías: Michel Jiménez, madre de patrullero asesinado en Amalfi

Como la posibilidad de seguir el ejemplo de su padre, Jhonatan Jiménez había ingresado hace 10 años a la Policía Nacional. En la institución encontró la posibilidad de seguir ese deseo familiar y su pasión por los animales.

Jiménez, de 31 años de edad, era uno de los 13 policías que murió en el ataque con explosivos de las disidencias cuando realizaban labores de erradicación de cultivos ilícitos en la vereda Los Toros del municipio de Amalfi.

Además, era guía canino a cargo de Lexter uno de los dos perritos antinarcóticos que también murieron como consecuencia del atentado con explosivos. En la ciudad de Medellín, donde nació el patrullero y donde actualmente vive su madre, Michel Jiménez, recordó esos retos que decidió asumir su hijo para entrar a la institución.

"Él decía, mami, a mí me gusta mucho la Policía, le gusta mucho porque le gustan mucho los perros. Y yo le decía que eso era muy peligroso y le gustó esa carrera y yo le ayudé y todo", mencionó.

Michel recuerda a su hijo como un hombre sano, muy contento y profundamente enamorado de su esposa y su hija de tan solo 11 años con quienes vivía en el departamento de Quindío.

Un día antes de lo ocurrido Michel tuvo una conversación con Jhonatan, extrañamente, sin pensarlo, prediciendo lo que iba a sucederle en un operativo que consideraba de alto riesgo.

"Dijo así, usted me va a ver, pero no como estoy ahora, va a ver en otra forma, porque él me dijo, y yo le dije, ¿usted qué se está embobando? Me dijo, no, ma, sí le digo en serio porque yo iba a ir para un operativo muy peligroso. Le dije yo, bueno, se me cuida y cuando haya enfrentamiento, se me mete debajo de una piedra", relató Jiménez.

En medio del complejo panorama de seguridad que viven varias regiones del país por diferentes actos violentos de grupos armados, la madre del patrullero Jiménez mandó un mensaje contundente al Gobierno nacional.

"Lo único que yo le pido al gobierno es que no mate gente inocente, sino que muchas madres miren con sus hijos, que miren cómo es este país y que se haga justicia por la muerte de mi hijo y por todos los que cayeron ahí", relató.

Se espera que este lunes en el municipio de Montenegro, Quindío, sea despedido con honores el patrullero Jiménez, en medio del dolor de sus familiares y amigos por la pérdida de un ser humano excepcional y la esperanza que guardaban por compartir nuevos momentos con él pero en vida.