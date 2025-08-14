Hombre que dormía en una estación abandonada de Metrolínea en Floridablanca, murió en riña

Una riña entre dos hombres terminó con la muerte de uno de ellos, según confirmó la Policía, persona en situación de calle en Floridablanca. Los hechos ocurrieron en una estación abandonada del Sistema de Transporte Masivo Metrolínea, ubicada frente a un conjunto residencial, en la autopista que une a Bucaramanga con Floridablanca, cuando la víctima se encontraba durmiendo.

De acuerdo con la información que un guarda de seguridad del conjunto residencial entrego a la Policía, “se escuchó un grito en la parte externa del conjunto por lo que sale a verificar u observa a una persona con una herida en el cuello”.

Posteriormente, “le brinda los primeros auxilios y llama al servicio de emergencia, pero cuando llegan al lugar el hombre herido no tenía signos vitales”.

La Policía también dio a conocer que el ataque fue con un arma blanca, producto de una riña.

El agresor huyó del lugar y es buscado por las autoridades. Tendría que responder por el delito de homicidio.

Este es el segundo caso que se registra de ataques a personas en situación de calle en el último año en el área metropolitana de Bucaramaga. A principios de julio, un juez penal de Bucaramanga impuso una pena de 16 años y 6 meses de prisión a Frank Sneyder Sierra Guio, quien aceptó su responsabilidad en el homicidio de una mujer en situación de calle. La víctima fue atacada mientras dormía en vía pública el 14 de septiembre de 2024 en el barrio La Independencia de Bucaramanga.

Según el reporte de la Fiscalía General de la Nación, Sierra Guio agredió a la mujer con arma blanca sin mediar palabra y luego huyó del lugar, dejando a la víctima gravemente herida. A pesar de ser trasladada a un centro asistencial, la mujer falleció a causa de la gravedad de las lesiones.

Publicidad

Labores de policía judicial, como el análisis de videos de cámaras de seguridad del sector y la recopilación de testimonios de personas que presenciaron el hecho, permitieron identificar al agresor y ordenar su captura. Finalmente, Sierra Guio fue detenido el pasado 29 de marzo de 2025.

Durante el proceso judicial, el hoy condenado suscribió un preacuerdo con la Fiscalía, aceptando su responsabilidad en los hechos, lo que permitió agilizar el proceso y llegar a una condena anticipada.