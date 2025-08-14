Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Adiós a Miguel Uribe
Atentado a representante Triana
Caso Álvaro Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Fedegan denuncia invasión de fincas ganaderas en Huila por presuntos tierreros

Fedegan denuncia invasión de fincas ganaderas en Huila por presuntos tierreros

Esta situación se ha venido presentando en zona rural de los municipios de La Plata y La Argentina.

presunta-invasion-de-tierreros-en-huila.jpg
Presunta invasión de tierreros en Huila.
Foto: suministrada.
Por: Julio Díaz Sánchez
|
Actualizado: agosto 14, 2025 09:35 a. m.

A través de su cuenta en X, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, denunció que presuntos tierreros están invadiendo varios predios ganaderos en los municipios de La Plata y La Argentina, en el occidente del Huila, zona donde hay problemas de orden público por la presencia de grupos armados residuales.

Blu Radio consultó con el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, sobre esta situación. El funcionario respondió que efectivamente se ha coordinado con la Policía y el Ejército para adelantar el desalojo de las personas que invaden una de las fincas en el corregimiento de Belén, del municipio de La Plata.

“Tenemos conocimiento de esta situación. Es un grupo de personas que ha invadido la finca El Cedro, en la vereda El Progreso, perteneciente al corregimiento de Belén. Efectivamente, tuvimos comunicación con la Policía y el Ejército, pero, teniendo en cuenta los problemas de orden público en la región, se están adelantando las gestiones para ingresar a la zona y proceder con el respectivo desalojo”, dijo.

El funcionario explicó, finalmente, que las autoridades están investigando para determinar si estas invasiones de predios tienen alguna injerencia de grupos armados o si se trata de personas que se dedican a este tipo de prácticas ilegales, conocidas como tierreros.

Es importante anotar que, en esa región del occidente del Huila, delinquen varios grupos armados ilegales, entre ellos el frente Hernando González Acosta, de las disidencias de las Farc, que ha incurrido en amenazas y presiones contra la población civil para forzar el retiro de la fuerza pública, la cual ha venido adelantando operativos para garantizar la seguridad y la tranquilidad en la zona.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Huila

Fedegan