Murió la periodista y presentadora colombiana Alejandra Gómez a los 43 años

En una triste noticia se conoció el fallecimiento de Alejandra Gómez, una destacada periodista y presentadora a sus 43 años de edad.

La partida de Gómez, quien dejó una huella en importantes medios de comunicación, ocurrió el pasado 10 de agosto, precisamente el día de su cumpleaños. Aunque la noticia se difundió en los días siguientes, entre el 13 y 14 de agosto, la noticia sorprendió a colegas, amigos y a sus seguidores en redes sociales.

Alejandra Gómez, era caleña, contaba con más de 15 años de experiencia en el ámbito periodístico. A lo largo de su carrera, pasó por cadenas de gran relevancia como CityTV, Red+, RCN y Telepacífico. T

También fue parte de equipos en Claro y Canal Capital. En RCN, se desempeñó como reportera para el programa 'Mañana Express', y en CityTV, participó en 'Franja Mujeres'. Sus compañeros de set la recordaron por las notas periodísticas que realizaba, a menudo entrevistando a personas del común, según reseñó El Tiempo.

Sus amigos describen a Alejandra como una mujer "sencilla, inquieta y guerrera". Destacaron que siempre se caracterizó por su "sonrisa, energía y buena disposición"*, cualidades que, según expresaron, permanecerán para siempre en sus corazones.

De qué murió la presentadora Alejandra Gómez

La causa de su fallecimiento no ha sido revelada, por lo que generó sorpresa e incertidumbre entre sus conocidos.

Numerosos amigos y colegas manifestaron su dolor y confusión a través de sentidos mensajes en la última publicación de Gómez en redes sociales.

Comentarios como: "Me siento muy triste por tu partida amiga. Que Dios te tenga en su santísima gloria" y "Hermosa mía, siento mi corazón destrozado, te fuiste mi hermanita del alma. Quedaron tantos sueños por cumplir" reflejan el profundo impacto de su partida. Algunos incluso expresaron "¿Dios !! Alguien que pueda explicarme qué pasó". Se espera que sus familiares y allegados se pronuncien al respecto en las próximas horas.

En su última publicación en redes sociales, Alejandra Gómez compartió una reflexión: “La luz es como el agua (…) Si me pagaran por leer sería muy feliz”.