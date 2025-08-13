Imputan por homicidio agravado a implicados en el magnicidio del senador Miguel Uribe

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación confirmó que tras la muerte el pasado 11 de agosto del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se hizo una adición a la formulación de cargos realizada inicialmente a los 4 capturados por el magnicidio, pasando de homicidio en grado de tentativa a agravado.

"Un fiscal especializado de la Seccional Bogotá hizo una adición a la formulación de cargos realizada inicialmente por homicidio agravado en grado de tentativa, en el entendido de que para el momento de las diligencias judiciales el congresista se encontraba en una clínica en estado crítico", indicaron desde la Fiscalía.

Miguel Uribe Turbay Foto: Centro Democrático

¿Cuáles son los implicados en el magnicidio de Miguel Uribe?

El primer capturado fue el menor de 15 años, que disparó contra el precandidato en el barrio Modelia el 7 de junio, es decir, el homicida de este hecho, quien fue capturado en el sitio y minutos después de que se diera todo al que avanza su proceso judicial en el interior del búnker de la Fiscalía.

Menor que disparó contra Miguel Uribe pantallazos de videos.

El 12 de junio se entregó Carlos Eduardo Mora, conductor del vehículo que llevó al menor de edad a Modelia el día del atentado. Luego, la Policía logró la captura de Katherine Andrea Martínez, quien le entregó el arma homicida.

William González, conductor del vehículo que ayudó en la fuga de los implicados ese día en la localidad de Fontibón. Por último, Élder José Arteaga, alias 'Costeño', que sería el supuesto coordinador logístico del atentado y la cabeza que lideró este ataque contra el senador en Bogotá, además de tener un vínculo con los autores intelectuales del magnicidio.

Captura de alias 'El Costeño' Foto: Policía

"Los imputados son: Elder José Arteaga Hernández, alias 'El Costeño' o 'Chipi'; Cristian Camilo González Ardila, Katherine Andrea Martínez Martínez y William Fernando González Cruz, alias 'El Hermano'. A estos dos últimos, en atención a nuevos elementos materiales probatorios obtenidos, también les fue adicionado el delito de concierto para delinquir agravado", indicaron desde el ente investigador.



¿En qué punto está la investigación? Esto dice la Fiscalía

De acuerdo con la Fiscalía, alias 'Costeño' coordinó acciones antes y después del atentado el 7 de junio, como la cabeza al mando que conectó con los demás implicados para que se llevara a cabo este hecho en el occidente de Bogotá.

Por otro lado, González Cruz habría participado en la planeación del ataque y fue el cómplice encargado de la ruta de escape; mientras que, Martínez Martínez asistió a encuentros previos en los que se definieron los roles delictivos de los demás implicados en el atentado y trasladó el arma de fuego que fue entregada al adolescente y, por último, González Ardila que era el encargado del escape del menor de edad.

"Estas cuatro personas están vinculadas formalmente, de acuerdo con su posible responsabilidad en el magnicidio, por los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización de menores de edad para la comisión de delitos; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Todos permanecen privados de la libertad", añadieron.