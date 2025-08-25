Jaime Andrés Beltrán se defiende de críticas por sus declaraciones sobre el Consejo de Estado

El inhabilitado alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció, tras la decisión del Consejo de Estado que anuló su elección por doble militancia y aclaró que nunca ha señalado que el alto tribunal esté actuando bajo intereses del Gobierno nacional.

A través de un comunicado publicado en su cuenta X, Jaime Andrés Beltrán aseguró que algunos de sus pronunciamientos han sido tergiversados, según explicó, en la rueda de prensa que ofreció el día del fallo respondió preguntas de varios medios de comunicación.

"En ningún momento he afirmado que el Consejo de Estado actúe como herramienta del Gobierno Nacional": Jaime Andrés Beltrán tras declaraciones al conocer la anulación de su elección como alcalde de Bucaramanga por doble militancia #VocesySonidos pic.twitter.com/1vBHP5TBiM — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 26, 2025

El día 21 de agosto frente a la Alcaldía de Bucaramanga el mandatario señaló frente a la multitud que lo estaba acompañando:

#Atención El alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán señala que acata el fallo de segunda instancia del Consejo de Estado. "Soy respetuoso de la decisión, respeto las instituciones", dijo. #VocesySonidos pic.twitter.com/0GTorr9sEq — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 21, 2025

“Esto no es una pérdida, es una puerta que se abre aún más grande, por eso mi mensaje es a los que se han dedicado a ponerle el palo en la rueda en la ciudad quieren callar a los líderes que defienden la democracia, lo que está pasando con Jaime Andrés no es un hecho aislado es la presión de un sector que se ha dedicado a callar las voces de los que creemos en la libertad”, añadió.

“A los que se han dedicado a torpedear, a los que estuvieron detrás de las demandas intentando evitar que este gobierno saliera adelante y que creen que hoy se salieron con la suya están muy equivocados, porque mi sueño no era llegar a la alcaldía de Bucaramanga mu sueño era volver a poner a Bucaramanga en el radar del mundo, dejen me decirles algo cómo alcalde yo no los veo en la calle construyendo, no les duele la ciudad lo único que les interesa es su partido su visión política”, continuó en el comunicado.

En el comunicado agregó que acata la sentencia del Consejo de Estado y que sus expresiones buscaban llamar la atención sobre el clima político del país, sin desconocer la independencia de la justicia.

“Respeto profundamente las instituciones del Estado colombiano, he sido, y seguiré siendo, un defensor del orden constitucional y del respeto hacia la independencia judicial y la separación de poderes”, indicó el mandatario.

Insistió en que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y enfatizó “en ningún momento he afirmado que el honorable Consejo de Estado actúe como herramienta del Gobierno Nacional encabezada por el presidente Gustavo Petro”.

Así mismo recalcó que continuará aportando al debate público desde una visión constructiva, siempre dentro del marco de la ley y el respeto.