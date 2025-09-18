Jaime Beltrán recusa a magistrados del Consejo de Estado por presunta filtración de fallo

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, radicó ante el Consejo de Estado una solicitud de recusación contra los magistrados de la Sección Quinta, Gloria María Gómez Montoya, Luis Alberto Álvarez Parra, Ómar Joaquín Barreto Suárez y Pedro Pablo Vanegas Gil, quienes el pasado 21 de agosto anularon su elección por doble militancia política, lo que lo obliga a salir del cargo.

El mandatario sostiene que la imparcialidad del proceso quedó comprometida luego de que un medio de comunicación difundiera en primicia, ese mismo día y antes de la notificación oficial, que la decisión sería en su contra.

Para Beltrán, la anticipación informativa evidenciaría una filtración irregular de la sentencia, lo que configura la causal 12 del artículo 141 del Código General del Proceso, que establece la posibilidad de recusación cuando existe manifestación anticipada de una decisión judicial.

En su escrito, Beltrán recuerda que ya en diciembre de 2024 el Tribunal Administrativo de Santander había declarado nula su elección, decisión que fue ratificada en segunda instancia por la Sección Quinta. No obstante, asegura que los magistrados desconocieron principios esenciales como el de independencia e imparcialidad judicial, así como el de reciprocidad política en coaliciones, pues su candidatura fue respaldada por varios partidos y, según su criterio, los apoyos a candidatos de colectividades coaligadas no deberían considerarse como doble militancia.

El alcalde también cuestiona que las pruebas utilizadas en su contra se redujeran a publicaciones en redes sociales, las cuales, afirma, no constituyen propaganda electoral inequívoca según los estándares fijados por la propia jurisprudencia del Consejo de Estado.

A su juicio, la sentencia aplicó de forma extensiva y desproporcionada la causal de nulidad, poniendo en riesgo la seguridad jurídica de los procesos electorales y la voluntad popular expresada en las urnas.

Entre las peticiones formuladas, Beltrán solicita que se declare fundada la recusación y que los magistrados mencionados sean apartados del proceso. Además, pide que se suspenda su participación en los trámites pendientes, como la solicitud de aclaración y adición de la sentencia, y que se declare la nulidad de lo actuado hasta ahora.

Esta es la solicitud de recusación: