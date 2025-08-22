El vacío jurídico que podría aprovechar Jaime Andrés Beltrán para elecciones atípicas

En una concentración donde participaron cientos de ciudadanos, en inmediaciones de la Alcaldía de Bucaramanga, el alcalde Jaime Andrés Beltrán, se dirigió a sus seguidores tras conocerse la decisión del Consejo de Estado que anuló su elección por doble militancia. En su discurso, el mandatario insinuó la posibilidad de aspirar a la Presidencia de la República.

“Este encuentro no será en el futuro frente al palacio municipal, sino frente a la Casa de Nariño”, dijo Jaime Andrés Beltrán, desatando aplausos entre los asistentes que acudieron para mostrarle su respaldo.

Las declaraciones del alcalde se dieron pocas horas después de que la Sección Quinta del alto tribunal confirmara la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Santander en diciembre de 2024, la cual determinó la nulidad de su elección por haber apoyado a candidatos al Concejo de otras colectividades diferentes a la que avaló su campaña.

“Somos respetuosos del fallo y de las instituciones. La decisión anula la elección, lo que significa que, en términos deportivos, el gol fue invalidado. Pero esto no me inhabilita, ni me destituyen. Bucaramanga va a volver. Esta no es una pérdida, es una puerta que se abre aún más grande”, señaló.

Sin embargo, tras sus declaraciones donde también entrever que podría ser nuevamente candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, se desató un debate jurídico en la ciudad ante la posibilidad de que esté habilitado para ser aspirante.

Para juristas, consultados por Blu Radio, el alcalde de Bucaramanga podría aprovechar un vacío jurídico ante la falta de un criterio jurisprudencial por parte del Consejo de Estado para alcaldes cuya elección fue anulada por delitos electorales.

Por ello, la alta corte evalúa el caso del alcalde de Oiba, Elkin Reyes. Este mandatario salió del cargo en enero pasado tras ser anulada su elección. Sin embargo, el político se presentó a elecciones atípicas y fue nuevamente elegido. El Consejo de Estado, por ahora, evalúa, una nueva demanda de nulidad en su contra.

“En el caso del alcalde de Oiba, el Tribunal Administrativo de Santander le decretó la medida cautelar que lo suspendió del cargo. Ellos apelaron esa medida cautelar, y la misma Sección Quinta que toma esta decisión, o que tomó esta decisión hoy (la de Jaime Andrés Beltrán), lo volvió a reintegrar al cargo mientras se define si estaba o no habilitado para presentarse nuevamente”, dijo Carlos Alfaro, abogado experto en temas electorales.

En la sentencia del alcalde de Oiba, el Consejo de Estado reconoce la falta de criterio jurisprudencial en estos casos.

“No se trata de un tema de menor importancia jurídica, pues amén de ello, en el marco de las particularidades de este caso (elección atípica por voto popular), también resulta necesario emprender una valoración que justifique, de manera completa y suficiente, por qué los efectos ex tunc o ex nunc desnaturalizan u optimizan, respectivamente, la inhabilidad objeto de debate”, dice las consideraciones del auto del Consejo de Estado en el caso de Oiba.

Y agrega: “será necesario llegar a dicha etapa para definir el criterio jurisprudencial que permitirá resolver este caso, teniendo como punto de partida la tensión que se suscita entre el principio democrático, los derechos políticos del demandado, y la eficacia de la prohibición legal del ejercicio de autoridad administrativa en el lapso inhabilitante y la prohibición de reelección”.

Ante este panorama jurídico, el alcalde de Bucaramanga podría aprovechar para ser candidato en las elecciones atípicas. Será el Consejo de Estado que defina, con base en el caso del alcalde de Oiba, si Jaime Andrés esté habilitado o no.

